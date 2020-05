Abstract

BACKGROUND: Noise and pesticide exposure is frequent among Brazilian agricultural workers, however, few studies analyzed its association with work accidents.



OBJECTIVE: To investigate the association between self-reported noise and pesticide exposure and self-reported work accidents among rural workers.



METHODS: Cross-sectional study performed in Conceição das Pedras, southern Minas Gerais, Brazil. We administered a questionnaire to 170 rural workers from April through October 2014. We subjected the data to unconditional multiple logistic regression analysis by means of the stepwise method.



RESULTS: The prevalence of work accidents was 11.8% (95%CI 7.3-17.6). Independent variables associated with occurrence of work accidents were: use of the fungicide Priori® (OR 11.8; p=0.007), use of hand-held power tools (OR 8.28; p=0.010), noise-induced hearing loss (OR 38.60; p=0.022) and length in the job (OR 1.04; p=0.034).



CONCLUSION: We did not find association between work accidents and self-reported combined noise and pesticide exposure. The results, however, evidenced factors significantly related to the occurrence of work accidents, which identification might serve to ground preventive actions. We recommend performing additional studies likely to overcome detected limitations to establish the role of combined exposures in work accidents.

INTRODUçãO: A exposição ao ruído e o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira são intensos, entretanto, são escassos os estudos que investigam a associação com a ocorrência de acidentes de trabalho.

OBJETIVO: Estudar a associação entre autorrelatos de exposição ao ruído e a agrotóxicos e acidentes autorreferidos entre trabalhadores rurais.

MéTODOS: Estudo transversal conduzido em Conceição das Pedras, sul de Minas Gerais. Um questionário foi aplicado em uma amostra de 170 trabalhadores, no período de abril a outubro de 2014. Foi realizada análise de regressão logística múltipla não condicional progressiva passo a passo.

RESULTADOS: Foi observada prevalência de acidentes de trabalho de 11,8% (IC95% 7,3-17,6). As variáveis independentes que se apresentaram associadas ao acidente de trabalho foram: o fungicida Priori© (RC=11,8; p=0,007); ferramentas manuais motorizadas (RC=8,28; p=0,010); perda auditiva induzida pelo ruído (RC=38,60; p=0,022) e tempo de exercício profissional (RC=1,04; p=0,034).

CONCLUSõES: Não foi constatada associação entre acidentes e autorrelatos de exposição combinada ao ruído e a agrotóxicos. O estudo revelou fatores significativos na gênese do acidente de trabalho, os quais podem contribuir para as ações de prevenção na área. Recomenda-se a realização de pesquisas que superem os limites encontrados, com o propósito de investigar o papel das exposições combinadas na realidade do acidente de trabalho.

