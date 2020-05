Abstract

BACKGROUND: Association analysis between common mental disorders (CMD) and working conditions is necessary to achieve a better understanding of the reasons for physical and mental illness among teachers.



OBJECTIVE: In the present cross-sectional study we sought to establish the prevalence of CMD among teachers in public municipal elementary schools in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil, and its correlation with sociodemographic, environmental and occupational aspects.



METHODS: A random sample of 330 teachers from 36 schools responded the General Health Questionnaire-12 and a structured questionnaire designed to investigate risk and protective factors for CMD. The collected data were first subjected to bivariate, then to multiple logistic regression analysis.



RESULTS: The results indicate that the following characteristics were associated with CMD: female sex, permanent employment relationship, working double shifts, previous experience with school violence and use of sleep disorder drugs.



CONCLUSION: We conclude that the mental health of teachers does not receive the proper attention and care even though it has direct impact on the teaching-learning cycle. Decreasing the rates of absenteeism, presenteeism, turnover, early retirement and sick leave reduces the government's costs, while positive impacts extend to society at large.

INTRODUçãO: O estudo sobre a associação de transtornos mentais comuns (TMC) em docentes e as condições em que seu trabalho é realizado é necessário para melhor compreender as razões de adoecimento físico e mental dessa categoria.

OBJETIVO: Este estudo pretende estimar a prevalência de TMC em professores da rede pública de ensino fundamental de Uberlândia (MG) e associá-los a condições sociodemográficas, ambientais e laborais.

MéTODOS: Uma amostra aleatória de 330 professores lotados em 36 escolas foi explorada neste estudo transversal. Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: o General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) e um questionário estruturado com questões relativas aos possíveis fatores de risco e proteção no desenvolvimento de TMC. Os dados foram analisados por meio de análise bivariada e, posteriormente, por regressão logística.

RESULTADOS: Foram indicados como fatores de risco associados ao desenvolvimento de TMC o sexo feminino, vínculo efetivo de trabalho, lotação em dois turnos, experiência com violência no ambiente escolar e uso de medicamentos para distúrbios do sono.

CONCLUSãO: Os resultados apontam que a saúde mental do professor carece de cuidados e comprometimento nas ações, visto que a saúde desses profissionais afeta diretamente os ciclos de ensino-aprendizagem. A redução do absenteísmo, presenteísmo, rotatividade, aposentadorias precoces e licenças médicas diminuem os custos para o Estado e trazem benefícios que se estendem para toda a sociedade.

