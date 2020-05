Abstract

Human perception of risks related to economic damages caused by nearby wildlife can be transmitted through social networks. Understanding how sharing risk information within a human community alters the spatial dynamics of human-wildlife interactions has important implications for the design and implementation of effective conservation actions. We developed an agent-based model that simulates farmer livelihood decisions and activities in an agricultural landscape shared with a population of a generic wildlife species (wildlife-human interactions in shared landscapes [WHISL]). In the model, based on risk perception and economic information, farmers decide how much labor to allocate to farming and whether and where to exclude wildlife from their farms (e.g., through fencing, trenches, or vegetation thinning). In scenarios where the risk perception of farmers was strongly influenced by other farmers, exclusion of wildlife was widespread, resulting in decreased quality of wildlife habitat and frequency of wildlife damages across the landscape. When economic losses from encounters with wildlife were high, perception of risk increased and led to highly synchronous behaviors by farmers in space and time. Interactions between wildlife and farmers sometimes led to a spillover effect of wildlife damage displaced from socially and spatially connected communities to less connected neighboring farms. The WHISL model is a useful conservation-planning tool because it provides a test bed for theories and predictions about human-wildlife dynamics across a range of different agricultural landscapes.



Resultados Emergentes de Conservación de la Percepción Compartida sobre Riesgos en los Sistemas Humanos - Fauna Resumen La percepción humana de los riesgos relacionados con los daños económicos causados por la fauna vecina puede transmitirse por medio de las redes sociales. El entendimiento de cómo la propagación de la información sobre riesgos dentro de una comunidad humana altera las dinámicas espaciales de las interacciones humanos - fauna tiene implicaciones importantes para el diseño e implementación de las acciones de conservación efectiva. Desarrollamos un modelo basado en agentes que simula las decisiones y las actividades de subsistencia de los agricultores en un paisaje agrícola compartido con una especie genérica de fauna (interacciones humanos - fauna en paisajes compartidos [WHISL, en inglés]). En el modelo, con base en la percepción del riesgo y en la información económica, los agricultores decidieron cuánto trabajo asignar a la agricultura y si y en dónde excluir a la fauna de sus parcelas (por ejemplo, por medio de cercas, fosas o la reducción de la vegetación). En los escenarios en los que la percepción de riesgo de los agricultores estuvo fuertemente influenciada por otros agricultores, la exclusión de la fauna estuvo generalizada, lo que resultó en una disminución de la calidad del hábitat de la fauna y en la frecuencia de daños causados por los animales a lo largo del paisaje. Cuando las pérdidas económicas causadas por los encuentros con la fauna fueron altas, la percepción del riesgo incrementó y resultó en comportamientos altamente sincrónicos adoptados por los agricultores en el tiempo y el espacio. Las interacciones entre la fauna y los agricultores a veces resultaron en un efecto de derrama de daños causados por la fauna desplazada de las comunidades conectadas social y espacialmente hacia parcelas vecinas con una menor conexión. El modelo WHISL es una herramienta útil para la planificación de la conservación porque proporciona una plataforma de experimentación para las teorías y predicciones sobre las dinámicas humano - fauna en una extensión geográfica de diferentes paisajes agrícolas.





人类对附近野生动物造成经济损失的风险感知可以通过社会网络传播。理解人类社会中共享风险信息如何改变人类与野生动物互作的空间动态, 对设计和实施有效保护行动具有重要意义。我们开发了一种基于主体的模型, 以模拟存在野生动物种群的农业景观中农场主的生计决策和活动 (共享景观中的野生动物-人类互作) 。在这个模型中, 农场主根据风险感知和经济方面的信息来决定如何分配农作劳动、是否以及在哪里将野生动物驱逐到农场之外 (如通过建围栏、挖沟渠或减少植被覆盖) 。在农场主的风险感知受到其它农场主强烈影响的情况下, 农场主普遍会驱逐野生动物, 导致整个景观中野生动物生境质量下降, 野生动物造成破坏的频率也下降。当遭遇野生动物造成的经济损失较高时, 农场主对风险的感知会增加, 从而导致他们的行为在时空上高度同步。野生动物和农场主之间的互作有时候也会产生溢出效应, 使野生动物造成的破坏从社会及空间上紧密联系的社区转移到联系不够紧密的临近农场。本研究的共享景观中野生动物-人类互作模型是一种有效的保护规划工具, 为不同农业景观中人类-野生动物动态变化的理论和预测提供了试验平台。 【翻译: 胡怡思; 审校: 聂永刚】.