OBJECTIVE: To consider the utility of general anesthesia in the assessment of aggressive behaviour associated with autism spectrum disorder (ASD).



METHODS: We describe the case of an adolescent male exhibiting violent behaviour with a previous diagnosis of ASD and review medical literature relevant to the assessment of aggression in the context of ASD.



RESULTS: A 16-year-old male with a prior diagnosis of ASD, who was non-verbal, was admitted to an inpatient psychiatry ward with the presenting issue of violent behaviour. The patient had not received routine medical or dental care for several years due to agitation and aggression when attempts to physically examine him were made. General anesthesia was necessary to assess for medical conditions that may be contributory to his behavioural changes. While under general anesthesia, he was physically examined by several consulting services, received brain imaging, and laboratory specimens were drawn.



CONCLUSIONS: Aggressive behaviour is a common issue for patients with ASD. When a patient's behaviour precludes examination and investigations, general anesthesia may be beneficial to facilitate the assessment process. This case illustrates the importance of a multidisciplinary approach in the assessment and management of a minimally verbal patient presenting with behavioural changes. To the knowledge of the authors, this represents the first published case report of a patient with ASD requiring general anesthesia for the assessment of aggressive behaviour.



OBJECTIF: Estimer l'utilité d'une anesthésie générale dans l'évaluation du comportement agressif associé au trouble du spectre de l'autisme (TSA).

MéTHODES: Nous décrivons le cas d'un adolescent masculin présentant un comportement violent avec un diagnostic précédent de TSA, et révisons la littérature médicale traitant de l'évaluation de l'agressivité dans le contexte du TSA.

RéSULTATS: Un jeune homme de 16 ans ayant un diagnostic précédent de TSA, qui était non verbal, a été hospitalité dans une unité d'hospitalisation psychiatrique alors qu'il présentait un problème de comportement violent. Le patient n'avait pas reçu de soins médicaux ou dentaires réguliers depuis plusieurs années en raison de l'agitation et de l'agressivité qu'il manifestait quand on tentait de l'examiner physiquement. L'anesthésie générale était nécessaire pour évaluer les affections médicales qui pouvaient contribuer à ces changements de comportement. Quand il fut sous anesthésie générale, il a été physiquement examiné par plusieurs services de consultation, il a reçu une imagerie cérébrale et des échantillons de laboratoire ont été prélevés.

CONCLUSIONS: Le comportement agressif est un problème commun chez les patients souffrant du TSA. Quand le comportement d'un patient empêche l'examen et les investigations, l'anesthésie générale peut être bénéfique pour faciliter le processus d'évaluation. Ce cas illustre l'importance d'une approche multidisciplinaire dans l'évaluation et la prise en charge d'un patient minimalement verbal qui présente des changements de comportement. À la connaissance des auteurs, ceci représente la première étude de cas publiée d'un patient souffrant du TSA nécessitant une anesthésie générale pour évaluer un comportement agressif.

