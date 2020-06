Abstract

Previous research has identified a number of physical, socioeconomic, and demographic factors related to tornado casualty rates. There remain gaps in our understanding of community-level vulnerabilities to tornadoes. Here a framework is provided for systematically identifying the most unusually devastating tornadoes, defined as those where the observed number of casualties far exceeds the predicted number.



RESULTS show that unusually devastating tornadoes occur anywhere tornadoes occur in the United States, but rural areas across the Southeast appear to be most frequented. Seven examples of unusually devastating tornadoes affecting six communities are examined in more detail. In addition, results highlight that cities and towns affected by unusually devastating tornadoes have their own socioeconomic and demographic profiles. Identifying geographic clusters of unusually devastating tornadoes builds a foundation to address community-level causes of destruction that supports ethnographic and qualitative--in addition to quantitative--studies of place-based vulnerability.



Key Words: statistics, tornado, vulnerability.





过往的研究已指认与龙捲风死伤率有关的诸多环境、社会经济与人口因素,但我们对社区层级之于龙捲风的脆弱性之理解仍有缺口。本文提供一个架构,系统性地指认破坏力极不寻常的龙捲风,并定义为观测到的死亡数远远超过预测数的案例。研究结果显示,破坏力极不寻常的龙捲风,在美国任何遭遇龙捲风之处皆会发生,但东南方的乡村地区似乎最频繁。本研究仔细检视影响六座社区的七个破坏力极不寻常之龙捲风案例。此外,研究结果强调,受到破坏力极不寻常的龙捲风所影响的城市与乡镇,具有自身的社会经济和人口特徵剖析。指认破坏力极不寻常的龙捲风之地理集群,建立了应对社区层级破坏导因的基础,该基础在量化研究之外,支持根据地方的脆弱性之民族志与质性研究。关键词:统计,龙捲风,脆弱性。



En investigaciones anteriores, se han identificado un número de factores físicos, socioeconómicos y demográficos relacionados con las tasas de víctimas causadas por tornados. Subsisten vacíos en nuestro entendimiento de las vulnerabilidades frente a los tornados a nivel de comunidad. Aquí suministramos un marco para identificar sistemáticamente los tornados devastadores más atípicos, que se definen como aquellos donde el número observado de víctimas excede ampliamente el número pronosticado. Los resultados muestran que tornados devastadores pueden ocurrir en cualquier parte donde se presenta este fenómeno extremo en los Estados Unidos, aunque las áreas rurales a través del Sudeste parecen ser las más frecuentadas. Se examinaron con mayores detalles varios ejemplos de tornados devastadores atípicos que afectaron a seis comunidades. Además, los resultados destacan que las ciudades y pueblos afectados por tornados devastadores extraordinarios tienen sus propios perfiles socioeconómicos y demográficos. Identificar agrupamientos geográficos de tornados devastadores extraordinarios construye la base para abocar causas de destrucción a nivel de comunidad que le de soporte a estudios etnográficos y cualitativos--además de cuantitativos--de vulnerabilidad basada en lugar.



Palabras clave: estadística, tornado, vulnerabilidad.

Language: en