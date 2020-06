Abstract

BACKGROUND/OBJECTIVE: The United States (US) and China are the two largest economies, but recent and directly comparable studies on suicide-related behaviors in the two countries are lacking. By using the Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R), item-level comparison was performed in assessing self-reported suicide-related behaviors between the US and Chinese undergraduates.



METHOD: This study involved a total of 3,185 college students aged between 18 to 24 years (1,185 US college students, and 2,000 Chinese students who were randomly selected from a large sample of 11,806 Chinese college students). Participants filled out the 4-item SBQ-R.



RESULTS: Participants' responses were compared by country and sex. There was a higher overall risk of suicide-related behaviors among US students (24.3%) compared to Chinese students (17.0%). US students also reported higher lifetime attempt, past-year ideation, and lifetime threat. US female college students reported the highest suicide-related behaviors compared to other sub-groups.



CONCLUSIONS: There is a need to tailor specific interventions to alleviate college students' suicide-related behaviors in the US and China, with a particular focus on US females.



Language: en

ANTECEDENTES/OBJETIVO: Estados Unidos y China son las dos economías mundiales más grandes, pero faltan estudios recientes y comparables sobre comportamientos relacionados con el suicidio entre ambos países. Mediante el Suicidal Behavior Questionnaire-Revised (SBQ-R) se realizó una comparación a nivel de ítems para evaluar los comportamientos autoinformados relacionados con el suicidio entre estudiantes universitarios de Estados Unidos y China.

Language: es

MéTODO: Este estudio involucró a 3.185 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre 18 y 24 años (1.185 estadounidenses y 2.000 chinos que fueron seleccionados al azar de una gran muestra de 11.806). Los participantes completaron el SBQ-R de cuatro ítems.

Language: es

RESULTADOS: Las respuestas de los participantes se compararon por país y sexo. Hubo un mayor riesgo general de conductas relacionadas con el suicidio entre estudiantes estadounidenses (24,3%) en comparación con los chinos (17,0%). Los estadounidenses también informaron mayor intento vital, ideación el año anterior y amenaza vital. Las estudiantes universitarias estadounidenses informaron las tasas más altas relacionadas con el suicidio en comparación con otros subgrupos.

Language: es

CONCLUSIONES: Existe la necesidad de adaptar intervenciones específicas para aliviar los comportamientos relacionados con el suicidio en estudiantes universitarios en ambos países, con una atención particular en las mujeres estadounidenses.

Language: es