Abstract

Objectives

The number of hospital admissions related to suicide attempts is increasing. Involuntary treatment of psychiatric disorders has always been controversial, and this issue can be particularly sensitive in case of suicide behaviour. The aim of this study was to analyse variables associated with involuntary and voluntary legal status on admission of suicidal ideation and suicide attempt in real practice.



Method

The MacArthur Competency Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) was administered to a group of patients (n=73) with suicide behaviour and different types of psychiatric admissions (voluntary and involuntary). Severity of depressive symptoms, suicidal ideation and intent, and insight level were also assessed. A discriminant analysis was used to determine the differences.



Results

MacCAT total score and insight level were the best variables to discriminate both groups. Although the majority of admissions were adequately classified according to their decision-making capacity, our results show some discrepancies at hospital admission.



Conclusions

Although this situation can be partly due to mistakes of interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission or an inappropriate assessment of capacity to consent, due to the complexity of suicidal behaviour, a review of the classic criteria will also need to be considered, in order to ensure adequate support and to propose appropriate assessment tools for psychiatric and forensic practitioners.





Objetivos

En los últimos años en nuestro país ha aumentado la frecuencia de los ingresos hospitalarios relacionados con intentos de suicidio. El tratamiento involuntario de los trastornos mentales siempre ha sido controvertido y este aspecto puede ser particularmente sensible en casos de conducta suicida. El objetivo de esta investigación es analizar las variables que diferencian a individuos ingresados de manera voluntaria e involuntaria en caso de conducta suicida en la práctica real.



Métodos

Fue administrada la escala Mac Arthur para valoración de la competencia de tratamiento (MacCAT-T) entre un grupo de pacientes (n=73) con conducta suicida y diferentes tipos de ingreso (voluntario e involuntario). Se evaluó también la severidad de los síntomas depresivos, el nivel de ideación e intención suicida y el insight. Para conocer las diferencias se realizó un análisis discriminante.



Resultados

Las variables que mejor discriminan son la puntuación en la escala MacCAT y el nivel de insight. A pesar de que la mayoría de los casos fueron adecuadamente clasificados con relación a la competencia que presentaban, nuestros resultados muestran discrepancias en la modalidad de ingreso.



Conclusiones

A pesar de que esta situación puede deberse a errores en la interpretación de los criterios legales de internamiento involuntario o de la valoración de la competencia, es posible también que la complejidad de la conducta suicida haga necesario revisar los criterios clásicos de valoración de la capacidad con objeto de asegurar una base adecuada y de proponer instrumentos de valoración específicos para psiquiatras y médicos forenses.

