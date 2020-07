Abstract

Objective

Child abuse is seen as a type of family violence because it is usually exercised by relatives and people close to the children. At the same time a child may experience more than one type of violence and may live in homes exposed to gender-based violence. The aim of this study is to determine the type of abuse suffered by the children seen as victims, by court order, and the co-occurrence of direct and indirect forms of violence, such as exposure to violence between parents and adult members of the family. The relationship of violence with sociodemographic and health variables of the minor, variables of the family, of the parents' health, and possible victimisation of the mother is analysed.



Method

A descriptive and retrospective study was conducted using data extracted from the forensic clinical records of minors examined in a Forensic Evaluation Unit of Bilbao during the period of 2009-2015. The studied population included 675 minors from 0 to 17 years old, victims of abuse, who were analysed individually at the hands of forensic doctors or psychologists by court order. The study included, among others, physical and psychological violence, sexual violence, being witnesses of violence between adults in the family and multiple victimisation.



Results

In the minors analysed, the most prevalent violence was emotional abuse and witnessing violence between adults in the family, followed by physical violence, multiple victimisation and, in the last place of frequency, sexual violence. There is a high co-occurrence between types of abuse. There is a high co-ocurrence among types of violence in minors, and violence towards minors and gender violence are close phenomena. It is children between 5 and 11 years old that most frequently suffer all subtypes of abuse. Most of the complaints come from the family, especially the mother (58%) and the one mainly reported is the father (47%), followed by the mother (N=110). It is interesting to note that 40% of the aggressor mothers are also victims of gender violence. The low frequency of cases of child abuse that are detected by people outside the family is striking.







Objetivo

El maltrato infantil es visto como un tipo de violencia familiar porque es, habitualmente, ejercido por familiares y personas cercanas a los niños. Sobre un mismo niño puede coexistir más de un tipo de violencia y vivir en hogares expuestos a violencia de género. El objetivo de esta investigación es conocer el tipo de maltrato que sufren los menores vistos como víctimas, por orden judicial, y la co-ocurrencia de formas directas e indirectas de violencia, como la exposición a la violencia entre los padres y personas adultas de la familia. Se analizan la relación de la violencia con variables legales, sociodemográficas y de salud del menor, variables de la familia, de salud de los padres y posible victimización de la madre.



Método

Es un estudio descriptivo y retrospectivo, con datos extraídos de las historias clínico-forenses de menores reconocidos en la UVFI de Bilbao, durante el periodo 2009-2015. La población de estudio es de 675 menores víctimas de maltrato, entre 0-17 años y que fueron explorados de forma individualizada por médicos o psicólogos forenses, por orden judicial. Se ha estudiado, de forma no excluyente, la violencia física, psíquica, violencia sexual, ser testigos de violencia entre adultos de la familia y la polivictimización.



Resultados

De los menores analizados la violencia más prevalente es el maltrato emocional y ser testigo de violencia entre los adultos de la familia, seguido de la violencia física, la polivictimización y en último lugar de frecuencia sufrir violencia sexual. Hay una elevada co-ocurrencia entre tipos de maltrato, y la violencia hacia los menores y la violencia de género son fenómenos cercanos. Son los niños entre 5 y 11 años los que sufren una mayor victimización. La mayor parte de las denuncias parten de las familias, especialmente de la madre (58%), y el principal denunciado es el padre (47%) seguido de la madre (16%). Es interesante señalar que un 40% de las madres agresoras sufren, a su vez, violencia de género. Llama la atención la baja frecuencia de casos de maltrato infantil que son detectados por personas ajenas a la familia.

Language: en