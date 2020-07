Abstract

Introduction

Injury reports are medico-legal documents containing the required information about injuries (from accidental, criminal or self-inflicted origin) to be delivered to the judicial authority. Nevertheless, forensic routine work suggests a high rate of inadequate or erroneous injury reports. This hinders forensic evaluation and, consequently, damage repair. The main objective of this paper is to evaluate the quality of the completion of injury reports issued by Primary Care and Emergency services in Córdoba, Spain, by using a new scale, as well as to identify the most prevalent mistakes made during that completion.

Material and methods

Descriptive cross-sectional and retrospective study conducted on 127 injury reports issued by Primary Care and Emergency services selected from the archive of the Institute of Legal Medicine and Forensic Science of Córdoba, using consecutive sampling, between 1 January 2015 and 30 June 2015. A quality scale of our own creation was then applied to them.

Results

The analysis showed that 18.1% of injury reports are of low or very low quality, while the majority (78.7%) are considered as intermediate quality. Nevertheless, most of them are very poorly described - with the lowest scores - in relation to strictly medico-legal parts; the description of the injury, including type, dimension and evolutionary stage.

Conclusions

The study shows the poor quality of the injury reports issued by Primary Care and Emergency services within the province of Córdoba. Further strategies are needed in order to improve the completion of these medico-legal documents.







Introducción

Los partes de lesiones son documentos médico-legales que contienen la comunicación a la autoridad judicial de cualquier lesión consecuencia de una conducta delictiva, accidental o autoinflingida. La experiencia diaria indica una elevada prevalencia de cumplimentación incompleta o errónea, lo que dificulta la tarea del médico forense y, con ello, la posterior reparación del daño producido a la víctima. El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad de la cumplimentación de los partes de lesiones emitidos por Atención Primaria y Urgencias en el ámbito provincial de Córdoba mediante la propuesta de una escala e identificar los errores más prevalentes cometidos durante dicha cumplimentación.

Material y métodos

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se seleccionaron 127 partes de lesiones del archivo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, emitidos por los servicios de Urgencias y Atención Primaria entre 1 de enero y 30 de junio de 2015, mediante un muestreo consecutivo, y se les aplicó una escala de calidad de realización propia.

Resultados

El 18,1% de los partes de lesiones son de baja o ínfima calidad, encuadrándose la mayoría (78,7%) como de calidad intermedia. No obstante, la generalidad de los partes son muy defectuosos en los apartados estrictamente médico-legales, que son los relacionados con la descripción de las lesiones (localización, tipo, dimensión y estado evolutivo de las mismas), que han obtenido las puntuaciones más bajas.

Conclusiones

Se demuestra la deficiente calidad de los partes de lesiones emitidos por los servicios de Atención Primaria y Urgencias en nuestra provincia y se hace necesaria una estrategia para mejorar la cumplimentación de estos documentos médico-legales.

