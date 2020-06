Abstract

BACKGROUND: Due to the high number of women injured by gender violence, it is essential to consolidate an action plan that allows to prevent, reduce, and repair this type of violence. Our objective is to analyze the impact of the national strategy for the eradication of violence against women carried out in Spain in the years 2013 to 2016.



Study design: This study presents a descriptive analysis of the data collected in the national registries on gender violence from January 2011 to December 2018 and the comparison of results before and after the implementation of the strategy.



Results: The average number of annual victims in the years prior to the implementation of the program was 30,744 (DS 2259.91) and 30,147 (DS 1,610.79) after its application (p = 0.790) with an average annual deaths due to gender violence of 56.5 (DS 7.77) and 49.5 (DS 2.12), respectively (p = 0.344). The average number of complaints for gender violence in the initial period were 131,239.5 (DS 3906.77) with the average of complaints by third parties of 2,585 (DS 569.93). In the period after the plan, the average number of total complaints was 229,495 (DS 88436.43) (p = 0.257), with the average number of complaints by third parties being 7026.5 (DS 1265.01) (p = 0.45). The percentage of convictions for violence against women during the first period was 59.5 and 68.94% in the subsequent period (p = 0.028).



Conclusion: Strategies against gender violence in Spain have obtained an ostensible increase in public awareness of the problem and an increase in the number of complaints and convictions. However, the number of victims and mortality due to gender violence has not achieved a statistically significant decrease. In view of these data, it is necessary to continue insisting on the application of new strategies to achieve a greater impact on this important social problem.





Antecedentes:

Debido a la alta cifra de mujeres lesionadas por violencia de género, es fundamental consolidar un plan de acción que permita

prevenir, reducir y reparar este tipo de violencia. Nuestro objetivo es analizar el impacto de la Estrategia nacional para la erradicación de la

violencia contra la mujer llevada a cabo en España en los años 2013-2016.





Diseño del estudio:

Análisis descriptivo de los datos recogidos en los registros nacionales sobre violencia de género desde Enero de 2011 a

Diciembre de 2018. Comparación de resultados previos y posteriores a la implantación de la estrategia.





Resultados:

La media de víctimas anuales los años previos a la implantación del programa fue 30744 (DS 2259.91) y 30147 (DS 1610.79) tras la

aplicación del mismo (p= 0.790) con una media de muertes anuales por violencia de género de 56.5 (DS 7.77) y 49.5 (DS 2.12) respectivamente

(p= 0.344). La media de denuncias por violencia de género en el periodo inicial fueron 131239.5 (DS 3906.77) con una media de denuncias

por terceros de 2585 (DS 569.93). En el periodo posterior al plan el número medio de denuncias totales fue 229495 (DS 88436.43) (p= 0.257)

siendo la media de denuncias por terceros 7026.5 (DS 1265.01) (p= 0.45). El porcentaje de sentencias condenatorias durante el primer periodo

fue del 59.5% y del 68.94% en el periodo posterior (p= 0.028).





Conclusione:

Las estrategias contra la violencia de género en España han conseguido un aumento ostensible de la sensibilización de la población

ante el problema y un aumento del número de denuncias y de sentencias condenatorias. Sin embargo, el número de víctimas y la mortalidad

por violencia de género no ha logrado una disminución estadísticamente significativa. A la vista de estos datos, es necesario seguir insistiendo

en la aplicación de nuevas estrategias para conseguir un impacto mayor en este importante problema social.





Palabras clave:

Delitos sexuales, Prevención de accidentes, Prevención primaria, Servicios preventivos de salud, Violencia doméstica, Violencia

contra la Mujer

Language: en