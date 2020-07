Abstract

The study presented in this article is based on the assumptions that the Jornal Nacional (National News), broadcast by Rede Globo (Globe television networking), is a reference and large audience newscast and that the press, in focusing on a certain subject and presenting a specific framework for some theme ­ in this case, crack use and the social consequences of this use ­ influences, to some extent, the public perception of the topic.



What are the frameworks given by media coverage to crack use and the social implications of the drug on televisionthrough the newscast called Jornal Nacional, broadcast by Rede Globo? The goal is to understand the frameworks provided by this newscast about crack consumption, based on the analysis of how it organizes informative content. The content analysis was applied to the reports exhibited in JN from 2012 to 2017 and to interviews with reporters responsible for the coverage of the crack. We identified that the newscast framed the crack use and the social implications of the drug use as a public health problem and as a chronic (to a lesser extent) social problem, on the one hand; and as a public safety issue to a greater extent on the other hand. The way of this newscast organizing and to give meaning to the issue can potentially influence the formulation of public policies, as well as the way of society interpreting the issue and to give meaning to the social context of the crack consumption phenomenon.



O estudo que fundamenta este artigo parte das premissas de que o Jornal Nacional da Rede Globo é um jornal de referência e de grande audiência, e de que a imprensa, ao enfocar determinado assunto, e apresentar um enquadramento específico para tal tema ­ no caso, o consumo do crack e as consequências sociais desse consumo ­ influencia, de certa forma, a percepção pública sobre o tema. Quais são os enquadramentos midiáticos dados ao consumo do crack e às implicações sociais da droga na cobertura televisiva feita pelo Jornal Nacional, da Rede Globo? O objetivo é compreender os enquadramentos fornecidos pelo telejornal acerca do consumo do crack, a partir da análise sobre o modo como esse noticiário organiza o conteúdo informativo. Foi aplicada a análise de conteúdo nas reportagens veiculadas no JN no período de 2012 a 2017 e nas entrevistas realizadas com os repórteres responsáveis pela cobertura. Identificamos que o telejornal enquadrou o consumo do crack e as implicações sociais decorrentes do uso da droga como um problema de saúde pública e como um problema social crônico (em menor medida), por um lado; e, por outro, como um problema de segurança pública, em maior medida. A maneira como esse telejornal organiza e dá sentido à questão pode, potencialmente, influir na formulação de políticas públicas, assim como na maneira como a sociedade interpreta o assunto e dá significado ao quadro social do fenômeno do consumo do crack.



El estudio que fundamenta este artículo parte de los supuestos de que el Jornal Nacional de la Rede Globo es un noticiero de referencia y de mucha audiencia, y que la prensa, al centrarse en un tema en particular y presentar un marco específico para ese tema ­ en este caso, el uso del crack y las consecuencias sociales del uso del crack ­ influye, en cierta medida, en la percepción pública del problema. ¿Cuáles son los marcos mediáticos dados al uso de crack y a las implicaciones sociales de la droga en la cobertura televisiva de Jornal Nacional de la Rede Globo? El objetivo es comprender los marcos proporcionados por las noticias del telediario acerca del consumo de crack, basada en el análisis de como ese noticiero organiza el contenido informativo. El análisis de contenidos se aplicó a los reportajes difundidas en el JN de 2012 hasta 2017 y a las entrevistas con los reporteros responsables de la cobertura del crack. Identificamos que el noticiero enmarcó el uso del crack y las implicaciones sociales del uso suyo como un problema de salud pública y como un problema social crónico (en menor medida), por un lado; y como un problema de seguridad pública en mayor medida, por otro lado. La manera como ese telediario organiza y da sentido al problema pueden potencialmente influir en la formulación de políticas públicas, así como en la forma de la sociedad interpretar el tema y de dar sentido al contexto social del fenómeno del consumo de crack.

