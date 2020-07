Abstract

OBJECTIVE:

To describe the mortality of deceases due to intentional self-harm in Espírito Santo, Brazil. Materials and



Methods:

Epidemiological study based on secondary data on the trend of suicides occurred in Espírito Santo for the period 20122016.



Results:

Trend analysis indicated an increased rate of suicide mortality over the period 2012-2016 (R 2 = 0.9307; p < 0.001). Most of the victims were men (73.5 %), brown-skinned (47.9 %), adults (81.4 %) who died by hanging, followed by poisoning and firearm. Hanging was more prevalent among males (Ρ = 63; p < 0.001), while poisoning (Ρ = 20.8 %; p < 0.001) and high site precipitation (Ρ = 14 %; p < 0,001) prevailed among women.



Conclusion:

The increase in suicide mortality among the studied population has been following the growing trend in Brazil and the world. It is believed that the present study is an extra resource to access information on suicide to facilitate decision making by the competent bodies when facing this problem, as well as to stimulate and broaden the discussion on the subject.





Objetivo:

descrever a mortalidade dos óbitos por lesões autoprovocadas intencionalmente no Espírito Santo, Brasil.



Materiais e métodos:

estudo epidemiológico, baseado em dados secundários sobre a tendência dos suicídios ocorridos no Espírito Santo no período de 2012 a 2016.



Resultados:

a análise de tendência indicou crescimento da taxa de mortalidade por suicídio ao longo do período de 2012 a 2016 (R 2 = 0,9307; p < 0,001). A maioria das vítimas foram homens (73,5 %), pardos (47,9 %), adultos (81,4 %) que morreram por enforcamento, seguido de envenenamento e arma de fogo. O enforcamento foi mais prevalente entre os homens (Ρ = 63; p < 0,001); entre as mulheres, o envenenamento (Ρ = 20,8 %; p < 0,001) e a precipitação de lugar elevado (Ρ = 14 %; p < 0,001).



Conclusão:

o aumento na mortalidade por suicídio entre a população estudada vem acompanhando a tendência de crescimento no Brasil e no mundo. Acredita-se que este estudo se constitui como mais um recurso de acesso à informação sobre o suicídio de modo a facilitar a tomada de decisão por parte dos órgãos competentes no enfrentamento dessa problemática, bem como estimular e ampliar a discussão sobre o tema.

