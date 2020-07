Abstract

Naimi et al. JAMA Intern Med. 2018: 178 (7) 894-901



Goals



Examine the association between restrictive policies with respect to alcohol consumption and the likelihood that women due to major traumas are linked to this support in the United States (EE.UU.)



Design



Observational study of aggregated data.



Main results measurement



Probability that before a shock by a motor vehicle crash is documented at least one driver of a concentration of alcohol in the largest blood at 0.08%.



Assessment of risk factors



For all the analyzes that involve the personas with many considered by alcohol consumption, the results are grouped into 10 imputation clusters to calculate the central estimate and standard error. Logistic regression models were used to assess the association between policies and the likelihood of a fatal shock due to alcohol related shock. Due to the fact that there is a delay between the enactment and the implementation of the policy, a time delay was used to analyze the data. In adjusted analyzes, covariables at the individual level include age, gender, race / ethnicity and year. State level covariables include the proportion of men, the proportions of race / ethnicity, the proportion of the population of less than 21 years, the level of urbanization, the average income of the household, the proportion of individuals with university education, the same of state surveillance and the average number of miles traveled per vehicle per person.



Results



From 2000 to 2015, 505,614 muertes were documented in the USA by motor vehicle crashes, 35.4% of them related to alcohol consumption. Each percentage increase in the amount that the state policy restricts on the consumption of alcohol (Alcohol Policy Scale, APS) is observed to decrease approximately 10% in the probability at the individual level of the participating alcohol hub. in a deadly road trauma ...



Keywords: ethanol impaired driving

Language: es







Naimi et al. JAMA Intern Med. 2018:178(7) 894-901



Objetivos



Examinar la asociación entre las políticas restrictivas respecto del consumo de alcohol y la probabilidad de que las muertes por traumas viales estén vinculadas con esta sustancia en los Estados Unidos (EE.UU.)



Diseño



Estudio observacional de datos agregados.



Medición de resultados principales



Probabilidad de que ante una muerte por un choque de un vehículo motorizado se documente en al menos uno de los conductores una concentración de alcohol en sangre mayor a 0,08%.



Evaluación de factores de riesgo



Para todos los análisis que involucran a personas con muertes consideradas por consumo de alcohol, se agruparon los resultados en 10 conglomerados de imputación para calcular la estimación central y el error estándar. Se utilizaron modelos de regresión logística para evaluar la asociación entre las políticas y las probabilidades de que una fatalidad por choque estuviera relacionada con el alcohol. Debido a que hay un retraso entre la promulgación y la implementación de la política, se utilizó un retraso de un año para analizar el datos. En los análisis ajustados, las covariables a nivel individual incluían la edad, el sexo, la raza/etnia y el año. Las covariables a nivel estatal incluyeron la proporción de hombres, las proporciones de raza/etnia, la proporción de la población de al menos 21 años, el nivel de urbanización, el ingreso medio del hogar, la proporción de individuos con educación universitaria, las tasas de vigilancia del estado y el número medio de millas recorridas por vehículo por persona.



Resultados



Desde 2000 a 2015 se documentaron en los EE.UU. 505.614 muertes por choques de vehículos motorizados, 35,4% de ellas relacionadas con el consumo de alcohol. Cada diez puntos porcentuales de incremento en el puntaje que valora el grado de restricción de la política estatal respecto del consumo de alcohol (Alcohol Policy Scale, APS) se observó una disminución de aproximadamente 10% en la probabilidad a nivel individual de el alcohol hubiera participado en un trauma vial mortal...



Keywords: Ethanol impaired driving

Language: es