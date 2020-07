Abstract

OBJECTIVE:

The aim of this review is to map the research on the main repercussions of traffic accidents in Brazil.



Methods:

This is an integrative review of the literature. LILACS and SciELO databases were searched using the descriptor "traffic accident" combined with "rehabilitation", "disabilities", "side-effects", and "quality of life".



Results:

12 articles matched the inclusion criteria producing four categories "Morbimortality due to traffic accidents in Brazil; "Traffic accidents and the return to work; "Impacts of traffic accidents on quality of life"; "Repercussions of traffic accidents in for the family and society"; "Suggested and/or adopted measures".



Conclusion:

Traffic accidents in Brazil negatively impact the physical and psychological well-being of victims and their families, worsening their quality of life and work performance, with repercussions for society and economy





Objetivo:

Analisar o que versam as produções científicas sobre os acidentes de trânsito no Brasil, no que tange as suas principais repercussões.



Métodos:

Revisão integrativa de literatura, cujos dados foram coletados nas bases de dados LILACS e SCIELO, por meio do descritor acidente de trânsito inter-relacionado com os descritores reabilitação, incapacidades, sequelas e qualidade de vida.



Resultados:

12 artigos atenderam aos critérios de inclusão desta revisão, dos quais emergiram cinco categorias Morbimortalidade por acidentes de trânsito no Brasil; Acidente de trânsito e retorno ao trabalho; Impactos dos acidentes de trânsito na qualidade de vida; Implicações dos acidentes de trânsito na estrutura familiar e social e; Medidas sugeridas e/ ou adotadas.



Conclusões:

Os acidentes de trânsito no Brasil repercutem negativamente no bem-estar físico e psicológico das vítimas e de seus familiares, com redução na qualidade de vida e na capacidade desses indivíduos para o trabalho, com reflexos nos setores econômico e social

