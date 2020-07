Abstract

INTRODUCTION:

Traffic accidents have become an important public health problem due to their high morbimortality. The trend in injury and death from road traffic accidents is at alarming levels in countries like Colombia.



Objective:

To characterize epidemiologically the injuries by traffic accidents reported in people who were served in a health institution in the municipality of Pereira from 2014 to 2017. Materials and



Methods:

A descriptive and transversal study was made based on secondary sources according to sociodemographic, epidemiological and clinical characteristics of traffic accidents attended by a health entity in the municipality of Pereira from 2014 to 2017.



Results:

460 cases were analyzed in the studied period, 64.1% in males. The motorcyclist represented 44.3% of the victims. 64.3% suffered bruises, followed by 20.9% of fractures. 53% of the lesions were presented in upper and lower limbs.



Conclusions:

There was a significant increase in injuries caused by traffic accidents caused by motorcyclists and pedestrians, associated with the driver's incompetence and the distraction of the pedestrian, which triggered in contusions, fractures and increased burden of disease.





Introducción:

Los accidentes de tránsito se han convertido en un importante problema de salud pública debido a su alta morbimortalidad. La tendencia en lesiones y muerte por accidentes de tránsito se encuentra en niveles alarmantes en países como Colombia.



Objetivo:

Caracterizar epidemiológicamente las lesiones por accidentes de tránsito reportados en personas atendidas en una institución de salud en el municipio de Pereira entre 2014 y 2017. Materiales y



Métodos:

Estudio descriptivo y transversal basado en fuentes secundarias según características sociodemográficas, epidemiológicas y clínicas de los accidentes de tránsito atendidos en una entidad de salud del municipio de Pereira, durante el período comprendido entre los años 2014 a 2017.



Resultados:

Se analizaron 460 casos en el periodo estudiado (64,1%) en hombres. El motociclista representó el 44,3% de las víctimas. El 64,3% sufrieron contusiones, seguido del 20,9% de fracturas, el 53% de las lesiones se presentaron en miembros superiores e inferiores.



Conclusiones:

Existió un incremento significativo de las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito, producidas por motociclistas y peatones, asociadas a la impericia del conductor y la distracción del peatón, el cual desencadenó en contusiones y fracturas y aumento de la carga de la enfermedad.

Language: es