Abstract

INTRODUCTION:



Mortality due to suicide has increased steadily and continuously in Mexico for more than 40 years.

Objective:



The main objective was to analyze the sociodemographic factors associated with suicide mortality rates in Mexico between 2012 and 2016.

Materials and methods:



An observational and cross-sectional study was conducted. Death databases were obtained from the National Institute of Statistics and Geography in Mexico for 2012-2016. A binomial logistic regression model was adjusted to analyze which sociodemographic factors are related to the possibility that people die of suicide in Mexico.

Results:



Women had a lower chance of dying from suicide, and as age increases, people are less likely to commit suicide. Having some level of schooling or performing an economic activity increased the possibility of death by suicide.

Conclusions:



This study is expected to provide more evidence to help generate prevention policies, timely care, and the reduction of the impact of suicide on society.





Keywords: Suicide, Mexico, cause of death, risk factors



Introducción:



La mortalidad por suicidio se ha incrementado sostenida e ininterrumpidamente en México desde hace más de 40 años.

Objetivo:



El principal objetivo fue analizar los factores sociodemográficos asociados con la mortalidad por suicidio en México entre 2012 y 2016.

Materiales y métodos:



Se realizó un estudio de tipo observacional y transversal. Las bases de datos de defunciones se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México para 2012-2016. Se ajustó un modelo de regresión logística binomial para analizar qué factores sociodemográficos se relacionan con la posibilidad de que las personas fallezcan por suicidio en México.

Resultados:



Las mujeres tuvieron una menor posibilidad de fallecer por suicidio y conforme aumenta la edad, las personas tienen menos posibilidad de suicidarse. Tener algún grado de escolaridad o realizar una actividad económica incrementó la posibilidad de fallecer por suicidio.

Conclusiones:



Se espera que este estudio aporte mayor evidencia que ayude a generar políticas de prevención, atención oportuna, y la disminución del impacto de esta causa de muerte en la sociedad.





Palabras clave : Suicidio; México; mortalidad; factores de riesgo.

Language: es