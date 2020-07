Abstract

OBJECTIVE:

To analyse the scientific production in Brazil about bicycle accidents.



Method:

An integrated revision with the aim at responding to the question "What Scientific Knowledge was already produced in Brazil about bicycle accidents?" The data was collected in the period of June to August,

2015, at the MEDLINE and LILACS databases; articles in Portuguese and English, using the following keywords "cycling", "Traffic Accidents", "Brazil", "Public Health", "Epidemiology", and "Mortality".

Results:

Fifteen articles were analysed and grouped in two categories The epidemiological profile of the lesions, and the epidemiological profile of the accidents.



Conclusions:

It is highlighted that it is necessary to broaden the studies referring to this issue, in the different Brazilian States, since bicycle accidents have taken an important role in the area of Healthcare, especially for Nursing, which is planning and implementing the victims care.





Objetivo:

analisar a produção científica acerca dos acidentes de bicicleta produzidos no Brasil.



Método:

revisão integrativa com propósito de responder à questão "Qual o conhecimento científico já produzido no Brasil sobre acidentes de bicicleta?". Os dados foram coletados no período de junho a agosto de 2015 nas bases MEDLINE e LILACS, artigos em português e inglês, utilizando-se os descritores "ciclismo", "acidentes de trânsito", "Brasil", "saúde pública", "epidemiologia" e "mortalidade".

Resultados:

Foram analisados 15 artigos agrupados em duas categorias perfil epidemiológico das lesões e perfil epidemiológico dos acidentes.

Conclusão:

Nota-se ser necessário ampliar os estudos referentes a este tema, nos diferentes estados brasileiros, uma vez que os acidentes de bicicleta passaram a ter papel importante no campo da Saúde, em especial para a Enfermagem, que irá planejar e implementar cuidados com as vítimas.

