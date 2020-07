Abstract

Objetivo: Classificar o risco social de famílias de indivíduos internados por trauma físico e usuários de drogas, investigados como eventos sentinela. Métodos: Estudo exploratório-descritivo, realizado em um centro de assistência toxicológica do Paraná, com 30 eventos sentinela - indivíduos internados com diagnóstico de trauma físico associado à intoxicação por drogas de abuso, no período de abril a setembro de 2014. Instrumentos de coleta de dados foram um roteiro para entrevista semiestruturada e a Escala do Risco Familiar de Coelho e Savassi, respondidos por um familiar informante-chave. Os escores foram analisados descritivamente. Resultados: A pontuação dos escores da Escala de Risco Familiar indicou 19 famílias em risco social, sendo nove com Risco máximo, e famílias com percentuais sociodemográficos de camadas populares da população. Conclusão: Tempo de uso das drogas de abuso, desemprego e baixo vínculo social dos eventos sentinela, influenciaram os índices de risco familiar.



Palavras-chave



Drogas ilícitas; Intoxicação alcoólica; Vulnerabilidade social; Centro de controle de intoxicações; Enfermagem em saúde comunitária.

Language: pt