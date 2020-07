Abstract

Objective: To identify studies on the effects on the fetus and newborn of violence against women during pregnancy.



Methods: Review performed on the MEDLINE and LILACS databases. Analytical epidemiological studies published in English, Spanish and Portuguese were included.



Results: 27 studies were included. The data point in the direction that violence in pregnancy is a risk for the occurrence of intrauterine growth restriction, being born small for gestational age and higher plasma levels of Glutamate, GABA and cortisol. There was a consensus among studies on the risk of fetal and neonatal death among women who experienced the phenomenon of violence during pregnancy.



Conclusion: Violence during pregnancy is a relevant public health problem. The findings highlight the importance of performing and starting prenatal care early, as it constitutes an important space in tracking violence.



Violence against women, domestic violence, pregnancy, newborn, fetus.

Objetivo: Identificar estudos sobre os efeitos para o feto e recém-nascido da violência contra a mulher durante a gestação.



Métodos: Revisão realizada nas bases MEDLINE e LILACS. Foram incluídos estudos epidemiológicos analíticos, publicados em inglês, espanhol e português.



Resultados: Foram incluídos 27 estudos. Os dados apontam na direção de que a violência na gravidez é risco para a ocorrência de restrição no crescimento intrauterino, nascer pequeno para idade gestacional e maiores níveis plasmáticos de Glutamato, GABA e cortisol. Foi consenso entre os estudos o risco de óbito fetal e neonatal entre as mulheres que vivenciaram o fenômeno da violência no período gestacional.



Conclusão: A violência durante a gestação constitui um agravo relevante na saúde pública. Os achados destacam a importância da realização e inicio precoce do pré-natal, pois constitui um espaço importante no rastreamento das violências.



Violência contra a mulher, violência doméstica, gravidez, recém-nascido, feto.

