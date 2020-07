Abstract

Portuguese to English translation by Google



Objective: to describe the profile of motorcycle accidents attended by SAMU in 2014 and 2015 in a municipality in Bahia, regarding the characteristics of the victim, the service, the event and the injuries suffered.



Methods: epidemiological, descriptive and cross-sectional study, with collection of secondary data from medical records and records books about motorcycle accidents attended by SAMU in Guanambi- BA, in 2014 and 2015.



Results: in the period, there were 1,319 motorcycle accidents, with men (71.7%), aged 20 to 29 years (36.1%). The underreporting of helmet use and relationship with work was observed. The most frequent injuries were excoriations in multiple sites (61.6%) and cutaneous contusion in the lower limbs (40.8%).



Conclusion: There is a need to implement educational measures, to monitor and improve current traffic health policies, with a view to reducing and preventing accidents.

Language: pt





Objetivo: descrever o perfil dos acidentes motociclísticos atendidos pelo SAMU nos anos de 2014 e 2015 em município baiano, quanto as características da vítima, do atendimento, do evento e das lesões sofridas.



Métodos: estudo epidemiológico, descritivo e transversal, com coleta de dados secundários das fichas atendimentos e livros de registros acerca dos acidentes motociclísticos atendidos pelo SAMU de Guanambi- BA, nos anos de 2014 e 2015.



Resultados: no período ocorreram, 1.319 acidentes motociclísticos, com homens (71,7%), na faixa etária de 20 a 29 anos (36,1%). Foi observado o subregistro quanto ao uso do capacete e relação com o trabalho. As lesões mais frequentes foram as escoriações em múltiplos locais (61,6%) e ferimento cortocontuso nos membros inferiores (40,8%).



Conclusão: Nota-se a necessidade da implementação de medidas educativas, de fiscalização e aprimoramento das políticas de saúde do trânsito vigentes, tendo em vista a redução e prevenção de acidentes.

Language: pt