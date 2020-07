Abstract

Portuguese to English translation by Google



Objective: To describe the occurrence of accidents and deaths caused by venomous animals, in the Southeast region, Brazil. Methods: Epidemiological, ecological and analytical study. A search was carried out in the Information System for Notifiable Diseases-NET on accidents and deaths that occurred in the period from 2005 to 2015. Descriptive analyzes were performed, followed by a bivariate analysis to compare the averages between states in the Southeast (p <0.05 ). Results: There were a total of 471,403 accidents and 684 deaths caused by poisonous animals in the Southeast, with the majority of accidents recorded in 2014 (58,544) and deaths in 2015 (99). There was a higher average of accidents and deaths per scorpion: 5,694.14 and 7.45. Minas Gerais concentrated the highest number of accidents and deaths, compared to the other states (p <0.05). Conclusion: There was a high frequency of accidents and deaths caused by venomous animals, outlining a worrying reality that must be effectively managed.

Language: pt



Objetivo: Descrever a ocorrência de acidentes e óbitos provocados por animais peçonhentos, na região Sudeste, Brasil. Métodos: Estudo epidemiológico, ecológico e analítico. Efetuou-se busca no Sistema de Informação de Agravos de Notificação-NET sobre acidentes e óbitos ocorridos no período de 2005 a 2015. Efetuaram-se análises descritivas, seguidas de análise bivariada para comparar as médias entre estados do Sudeste (p<0,05). Resultados: Observou-se um total de 471.403 acidentes e de 684 óbitos causados por animais peçonhentos na região Sudeste, com a maior parte dos acidentes registrada em 2014 (58.544) e de óbitos em 2015 (99). Houve maior média de acidentes e óbitos por escorpião: 5.694,14 e 7,45. Minas Gerais concentrou a maior quantidade de acidentes e óbitos, comparada aos demais estados (p<0,05). Conclusão: Evidenciou-se elevada frequência de acidentes e óbitos provocados por animais peçonhentos, delineando uma realidade preocupante que deve ser efetivamente gerenciada.

Language: pt