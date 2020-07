Abstract

Portuguese to English translation by Google



Objective: To describe mortality from external causes in the State of Rondônia between 1999 and 2015. Method: Time series study using data from the Death Certificate provided by the Health Surveillance Agency of the State of Rondônia. For trend analysis, linear regression was performed using the Stata®11 statistical package. Results: 111,651 deaths were recorded in the State of Rondônia, 22.2% of which were classified as external causes. The average coefficient of deaths from this cause in the period was 89.7 per 100,000 inhabitants and a standard deviation of 6.5. The linear regression showed an annual increase in deaths from traffic accidents of 2.1%, deaths from aggressions had an annual decrease of 1.98%, suicides and other external causes remained stationary. Conclusion: The results showed the need to strengthen preventive actions among young men and public policies to reduce traffic accidents in the state of Rondônia.

Language: pt



Objetivo: Descrever a mortalidade por causas externas no Estado de Rondônia no período de 1999 e 2015. Método: Estudo de série temporal utilizando dados da Declaração de Óbito disponibilizados pela Agência de Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia. Para a análise de tendência realizou-se regressão linear utilizando o pacote estatístico Stata®11. Resultados: Foram registrados no Estado de Rondônia 111.651 óbitos sendo 22,2% classificados como causas externas. O coeficiente médio de óbitos por esta causa no período foi 89,7 por 100.000 habitantes e desvio padrão de 6,5. A regressão linear apresentou um aumento anual nos óbitos por acidentes de trânsito de 2,1%, os óbitos por agressões tiveram um decréscimo anual de 1,98%, suicídios e outras causas externas permaneceram estacionárias. Conclusão: Os resultados evidenciaram a necessidade de fortalecimento das ações preventivas entre homens jovens e políticas públicas para redução de acidentes de trânsito no estado de Rondônia.

Language: pt