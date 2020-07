Abstract

Introduction:

Trauma is a worldwide leading cause of external injuries that varies according to the regions. In 2015, trauma injuries were the third cause of Disability Adjusted Life Years (DALYs) with the 9% of the total global burden of disease. A portion of the burden of disease is determined by the Years of Potential Life Lost (YPLL). In Colombia in 2015, from the total of deaths due to external cause injuries, homicides had the highest number of YPLL with a total of 495.667; traffic accidents had 236.237 YPLL and accidental deaths 90.745 YPLL. The YPLL trauma trends and baselines are important to public health surveillance but there's no consolidated description. The aim of this study is to determine trauma trends in a five-year period.Material and



Methods:

The information was obtained from the reports of Instituto Nacional de Medicinal Le-gal y Ciencias Forenses in a nine-year period (2007-2015). The reference population was identified through the population projections from the Departmento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). YPLL calculation was compared to a 75 years life expectancy.



Results:

In 2015 trauma injuries in Colombia had a total of 1.920,7 YPLL per 100.000 people. Overall the study period, leading cause of YPLL was homicides (range= 51-68%) and traffic accidents (range= 19-28%), ratio male female was 71 and YPLL observed had decreased. The percentage of the total decrease was 6.3%, the highest increase was observed in 2009 with a raise of 30.5%.



Conclusions:

Homicides are a major public health issue such as the leading cause in YPLL of trauma injuries. Despite there was no increase in sex ratio, younger males are getting more affected through the time increasing YPLL in this population group. More efforts are needed to improve public health surveillance for assessing baselines, DALYs, policies and evidence for interventions in trauma-related injuries (AU)

Subject(s)

Humans , Potential Years of Life Lost , Wounds and Injuries , Accidents, Traffic , Public Health



Introducción. El trauma es reconocido como una epidemia global que varía según las regiones donde se presenta. Una parte de la carga de la enfermedad está determinada por los años perdidos de vida potencial, la cual es una estimación de amplio uso para la vigilancia en salud pública; sin embargo, existe poca información disponible en relación a esto. El objetivo de este estudio fue determinar la tendencia de los años perdidos de vida potencial por el trauma en un período de nueve años.



Métodos. La información se obtuvo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un período de nueve años (2007-2015). La población de referencia se determinó con base en las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que indicaron una expectativa de vida de 75 años.



Resultados. En el 2015, a las lesiones por traumatismos en Colombia les correspondieron 1.920,7 años perdidos de vida potencial por cada 100.000 personas. Durante el período de estudio, las principales causas fueron los homicidios (rango, 51 a 68 %) y los accidentes de tránsito (rango, 19 a 28 %); la relación entre hombres y mujeres fue de 71, y la tendencia estadística fue hacia la disminución de los años perdidos de vida potencial.



Conclusiones. Los homicidios siguen aportando el mayor número de lesiones por trauma y años perdidos de vida potencial. Los hombres jóvenes continuaron siendo la población mayormente afectada. Se conceptúa la necesidad de incrementar los esfuerzos para mejorar la vigilancia en salud pública y ahondar en las intervenciones oportunas relacionadas con el trauma (AU)