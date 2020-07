Abstract

Traffic accidents (TA) are a public health issue worldwide. Every year the mortality rate increases due to these events. It has been demonstrated that individuals with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are at greater risk of having TA than healthy individuals.



Objectives:

to determine the presence of ADHD and evaluate its effect on motorcycle accident's incidence in injured patients due to these acci- dents.



Methods:

Prospective, transverse, case-control study with sample matched by sex and age; we evaluated 141 patients between 18-63 years-old. The population included patients who were admitted to the emergency ward or hospitalization areas due to motorcycle accidents (cases), and those who were admitted due to a cause different from AT (controls).



Results:

there were 47 cases and 94 controls. The mean age was 33 ± 11,74 years and 93,6% were men. It was evident that the cases had more ADHD manifestations than the controls (OR=3,00, IC 95%, p<0,05) being the inattentive ADHD subtype the most frequent findings.



Conclusion:

There's a positive relationship between having ADHD and a greater motorcycle accident frequency(AU)







Los Accidentes de Tránsito (AT) son un problema mundial de salud pública. Existe evidencia de que los individuos que presentan Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) tienen mayor riesgo de experimentar AT.



Objetivos:

determinar la presencia del TDAH y evaluar su relación sobre la incidencia de accidentes motociclísticos en pacientes lesionados por esta causa.



Método:

Estudio de casos transversal, con muestra pareada por sexo y edad con relación 2.1. La población estuvo conformada por pacientes de 18-63 años de cualquier género, ingresados en el área de emergencia u hospitalización debido a accidente en motocicleta y por causa diferente a AT. Fue un estudio de casos, transversal, analítico, basado en la historia clínica de los pacientes, a quienes se aplicó el test de TDAH según el DSM5 y se dividieron entre pacientes que asistían o no por accidentes de motocicleta. Tratamiento estadístico se realizó estadística descriptiva y para las comparaciones se calculó el riesgo relativo (OR) con intervalos de confianza 95% y se aplicó chi cuadrado.



Resultados:

47 fueron casos y 94 controles, se obtuvo una media de 33 ± 11,74 años. El 93,6% de la población fue masculina. Se evi- denció mayor proporción de manifestaciones aso- ciadas a TDAH en los casos respecto a los contro- les (OR=3,00, IC 95%, p<0,05), siendo el TDAH inatento el más frecuente.



Discusión:

Los estudios mundiales demuestran una relación entre el TDAH y los accidentes de tránsito en motorizados, lo cual coincide con los hallazgos obtenidos en la presen- te investigación.



Conclusión:

Existe una asocia- ción positiva entre la presencia de TDAH y una mayor ocurrencia de accidentes de moto. Es importante el conocimiento y diagnóstico precoz de esta patología para contribuir en la prevención de AT en personas que presentan esta condición(AU)

Language: es