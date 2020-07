Abstract

As A. Juan states in his editorial, a pandemic has had to come to show the weaknesses of a system that seemed solvent and to limit the hitherto limitless: the health supply1. The curtailment of freedoms represented by the confinement measures decreed on March 14 was dictated precisely to avoid the collapse, focusing maximum resources on the care of patients with coronavirus.



The stage and the rules were, for once, clearly defined and the consequences were not long in coming. Thus, it has been observed that the demand for visits to hospital emergency services (HUS) fell around 50% in relation to the pre-pandemic, as happened in other countries3, and most of them were related to the same , which greatly facilitated their attendance and helped to minimize the final consequences. In this environment, it was expected that, due to the limitation of activities that the confinement represented, some of the reasons for consulting the HED related to outdoor activities or leisure, such as trauma, accidents or poisoning, would be significantly reduced. Let us focus on the latter.



In the two emergency services that we represent, with toxicology units assigned to them, we have found a decrease in the intoxicated patients almost identical to that of the rest of the emergencies attended in both centers, but a lower influx of intoxicated patients was still expected. We assumed that the measures of limitation of mobility and the importance of the situation we were living in, could especially affect patients with previous mental disorders4, which could increase the number of medication intake with self-injurious or anxiolytic purpose, as it has been. A decrease in recreational intoxications was also foreseeable, due to the theoretical difficulties in achieving the normal supply of illegal drugs, which has happened (between 3.2 and 8.8%); Even so, recreational poisonings continue to outnumber suicides during confinement...



--



Tal y como afirma A. Juan en suiente editorial, ha tenido que venir una pandemia para mostrar las debilidades de un sistema que parecía solvente y para limitar lo hasta ahora ilimitable: la oferta sanitaria1. El recorte de libertades que han representado las medidas de confinamiento decretadas el pasado 14 de marzo se dictó precisamente para evitar el colapso, centrando los máximos recursos en la asistencia de los pacientes con coronavirus.



El escenario y las reglas estaban, por una vez, claramente definidos y las consecuencias no tardaron en llegar. Así se ha observado que la demanda de visitas a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) cayó alrededor del 50% en relación a la previa a la pandemia, tal como sucedió en otros países3, y la mayor parte de ellas estaban relacionadas con la misma, lo que facilitó enormemente su asistencia y contribuyó a minimizar las consecuencias finales. En este entorno era esperable que, por la limitación de actividades que el confinamiento representaba, se redujera significativamente alguno de los motivos de consulta a los SUH relacionados con actividades al aire libre o el ocio, como los traumatismos, accidentes o intoxicaciones. Permita que nos centremos en estas últimas.



En los dos servicios de urgencias que representamos, con unidades de toxicología adscritas a los mismos, hemos constatado una disminución de los intoxicados casi idéntica a la del resto de urgencias atendidas en ambos centros, pero aún se esperaba una menor afluencia de intoxicados. Suponíamos que las medidas de limitación de movilidad y la trascendencia de la situación que vivíamos, podían afectar especialmente a pacientes con trastornos mentales previos4, lo que podría incrementar el número de ingestas medicamentosas con finalidad autolesiva o ansiolítica, como así ha sido. Era igualmente previsible una disminución de las intoxicaciones recreativas, por las teóricas dificultades para conseguir el normal suministro de drogas ilegales, lo cual ha sucedido (entre el 3,2 y el 8,8%); aún así, las intoxicaciones recreativas siguen superando durante el confinamiento a las suicidas...

Language: es