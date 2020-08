Abstract

OBJECTIVE:



To understand the perceptions of bus drivers as to the experiences at work and the impacts on their bodies.



Methods:



Descriptive study based on the phenomenological approach by scholar Maurice Merleau-Ponty, held at a bus garage in the period from July 2017 to January 2018. Twenty-four bus drivers with more than two years of occupation were interviewed. Open-ended questions in the interview script allowed free expression of the phenomenological meanings of work on health.



Results:



Interpersonal relations directly affect bus drivers' physical and psychological state. Besides, the relationship with time in traffic influences their behavior.



Conclusion:



Improvements in work and interpersonal relations are necessary in order to ensure the preservation of bus drivers' health, as an essential part for the displacement of the population. Attention to drivers' mental health is little valued, although it becomes essential for a people-related type of work, such as this.



Keywords : Occupational Health Nursing; Existentialism; Health impacts; Perception; Qualitative Research (source: DeCS, BIREME).









Objetivo:



compreender as percepções dos motoristas de ônibus quanto às vivências no trabalho e aos impactos em seu corpo.



Métodos:



estudo descritivo pautado no pensamento do fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty, realizado em uma garagem de ônibus, de julho 2017 a janeiro de 2018. Foram entrevistados 24 motoristas de ônibus, com mais de dois anos de profissão. As perguntas abertas do roteiro de entrevista fenomenológica possibilitaram a livre expressão dos significados do trabalho sobre a saúde.



Resultados:



as relações interpessoais no trânsito impactam diretamente o estado físico e psicológico, e a relação com o tempo influencia o comportamento dos condutores.



Conclusão:



melhorias no trabalho e nas relações interpessoais são necessárias a fim de garantir a preservação da saúde do motorista de ônibus, que é parte essencial no processo de deslocamento da população, e atenção à saúde mental dos motoristas é pouco valorizada, mas indispensável para o trabalho com pessoas.



Keywords : Enfermagem do Trabalho; Existencialismo; Impactos na Saúde; Percepção; Pesquisa Qualitativa (fonte: DeCS, BIREME).

Language: pt