Abstract

INTRODUCTION: The consumption of substances for the purpose of abuse, including drugs, has increased worldwide.



OBJECTIVE: To characterize patients treated for acute intoxications due to drugs consumed for abuse purposes.



METHODS: The universe was constituted by consultations of 961 patients, made to the emergency toxicology information service of the National Center of Toxicology, during the period from 2010 to 2014. They were all acute intoxications due to the consumption of substances for the purpose of abuse. The series included 578 patients with acute intoxications for abuse, where the causative agent was medication. We collected social and biological data, forms of consumption, pharmacological groups, clinical manifestations, aspects of toxicokinetics and toxicodynamics.



Introducción: El consumo de sustancias con fines de abuso y entre ellas los medicamentos, se ha incrementado a nivel mundial. Objetivo: Caracterizar a los pacientes atendidos por intoxicaciones agudas debido a medicamentos consumidos con fines de abuso. Métodos: El universo estuvo constituido por consultas de 961 pacientes, realizadas al servicio de información toxicológica de urgencia del Centro Nacional de Toxicología, durante el período 2010 al 2014. Fueron todas las intoxicaciones agudas por consumo de sustancias con fines de abuso. La serie incluyó 578 pacientes con intoxicaciones agudas con fines de abuso, donde el agente causal fueron los medicamentos. Se recopilaron los datos sociales y biológicos, formas de consumo, grupos farmacológicos, manifestaciones clínicas, aspectos de la toxicocinética y la toxicodinamia. Resultados: Los consumidores de medicamentos con fines de abuso, representaron el 60,14 % de las consultas por consumo de sustancias con fines de abuso. El grupo etario de hasta 20 años fue el de mayor consumo (360 consultas; 62,28 %) y el sexo masculino el más frecuente (447 pacientes; 77,3 %). La combinación de medicamentos más alcohol fue la forma de consumo más empleada (292 consultas; 50,5 %). La carbamazepina fue el medicamento más consumido (305 consultas; 52,7 %).



CONCLUSIONes: Predominó la intoxicación aguda en el grupo etario de 10-20 años y del sexo masculino. La ingestión de medicamentos más alcohol, fue la forma de consumo más empleada. El grupo farmacológico más utilizado con fines no médicos, fue el de los anticonvulsivantes (carbamazepina), seguido de las benzodiacepinas y los opiáceos. Las manifestaciones clínicas que predominaron fueron del sistema neurológico, seguido del cardiovascular y el digestivo. Palabras clave: abuso de medicamentos; mal uso de medicamentos de venta con receta; trastornos relacionados con sustancias; toxicocinética.

Language: es