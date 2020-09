Abstract

INTRODUCTION:



Worldwide, there is an increase in poisonings by carbon monoxide received in emergency services. In Cuba this type of intoxication is not frequent and there is ignorance for its early diagnosis. Carbon monoxide is an odorless, colorless gas, not irritating to mucous membranes and highly toxic to man. It is a pollutant of the Earth's atmosphere and the most frequent causative agent of gas poisoning.



Objective:



To describe carbon monoxide poisoning in a patient treated at the Military Hospital "Dr. Mario Muñoz Monroy" from Matanzas, Cuba.



Clinical case:



A 19-year-old male patient inhaled in a closed area, accidentally, the combustion gases of a vehicle for 30 minutes. He remained in the place of exposure without means of individual protection for a period of three hours and began with symptoms corresponding to moderate intoxication by carbon monoxide. He was admitted at intermediate care ward for treatment.



Conclusions:



The patient had a favorable evolution, treated with normobaric and hyperbaric oxygen.



Keywords : acute poisoning; carbon monoxide; combustion; inhalation exposure.





Introducción:



A nivel mundial, existe un incremento de las intoxicaciones por monóxido de carbono recibidas en los servicios de urgencia. En Cuba no es frecuente este tipo de intoxicación y existe desconocimiento para su diagnóstico precoz. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, no irritante a las mucosas y altamente tóxico para el hombre. Es un contaminante de la atmósfera terrestre y el agente causal más frecuente de la intoxicación por gases.



Objetivo:



Describir la intoxicación por monóxido de carbono en un paciente atendido en el Hospital Militar ‟Dr. Mario Muñoz Monroy" de Matanzas, Cuba.



Caso clínico:



Paciente masculino de 19 años de edad que inhala en un área cerrada, de forma accidental, los gases de la combustión de un vehículo durante 30 minutos. Permaneció en el lugar de la exposición sin medios de protección individual por un período de tres horas y comenzó con síntomas correspondientes a una intoxicación moderada por monóxido de carbono. Ingresó en la sala de cuidados intermedios para tratamiento.



Conclusiones:



El paciente tuvo una evolución favorable, tratado con oxígeno normobárico e hiperbárico.



Keywords : intoxicación aguda; monóxido de carbono; combustión; exposición inhalatoria.

Language: es