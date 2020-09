Abstract

INTRODUCTION:



The abuse of substances by adolescents and young people is a health problem that worries health professionals, parents and educators.



Objective:



To identify the level of knowledge about the harms of drug use in adolescents of the "Martín Klein" secondary school in Varadero.



Method:



Cross-sectional descriptive study in 228 students. The variables were collected; level of knowledge, level of schooling, place and frequency of consumption. To measure the level of knowledge, a questionnaire of six questions, three closed and three mixed, was used.



Results:



64.9% of the students were found with medium knowledge about the damage caused by drugs; 98.2% recognize tobacco / cigar, cocaine and marijuana as drugs. 85, 1% have obtained information on the subject through television, family and teacher; 94.7% acknowledge that the consumption of substances is harmful to health. Predominant non-consumers of substances (66.7%), and those who consume, alcohol and cigars, on weekends.



Conclusions:



They have medium knowledge about the damages caused by drugs to health; they recognize tobacco / cigar, cocaine and marijuana as drugs. The main sources of information were television, the family and the teacher. They identify that drug use impairs physical and mental health. The abstainers predominate, followed by those who use alcohol and smoke cigars in recreational centers, on weekends.



Keywords : level of knowledge; adolescents; drugs of abuse; damage to health.





Introducción:



El consumo de sustancias de abuso por adolescentes y jóvenes, es un problema de salud que preocupa a profesionales de la salud, padres y educadores.



Objetivo:



Identificar el nivel de conocimientos sobre los daños del consumo de drogas en los adolescentes de la secundaria básica "Martín Klein" de Varadero.



Método:



Estudio descriptivo transversal en 228 estudiantes. Se recogieron las variables: nivel de conocimientos, nivel de escolaridad, lugar y frecuencia de consumo. Para medir el nivel de conocimientos se utilizó un cuestionario de seis preguntas, tres cerradas y tres mixtas.



Resultados:



El 64,9 % de los estudiantes resultó con conocimientos medianos sobre los daños que ocasionan las drogas; el 98,2 % reconoce como drogas al tabaco/cigarro, cocaína y marihuana. El 85,1 % ha obtenido información sobre el tema a través de la televisión, la familia y profesor; el 94,7 % reconoce que el consumo de sustancias es perjudicial para la salud. Predominan los no consumidores de sustancias (66,7 %), y los que consumen, alcohol y cigarros, los fines de semana.



Conclusiones:



Poseen conocimientos medianos sobre los daños que para la salud ocasionan las drogas; reconocen al tabaco, la cocaína y la marihuana, como drogas. Las mayores fuentes de información fueron la televisión, la familia y el profesor. Identifican que el consumo de drogas deteriora la salud física y mental. Predominan los abstemios, seguido de los que usan alcohol y fuman cigarros en centros recreativos, los fines de semana.



Keywords : nivel de conocimientos; adolescentes; drogas de abuso; daños a la salud.

Language: es