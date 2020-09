Abstract

OBJECTIVE: "[U25] Germany" is an online-counselling platform designed to help adolescents and young adults suffering from suicidal ideation or emotional crisis. The online approach and anonymous counselling by peers (young voluntary workers) instead of professionals were initiated to lower the threshold for those seeking help. This study examines characteristics of people seeking help from [U25] and estimates the outreach of the program.



METHOD: Data from n = 1062 counselling protocols dating from 2017 were obtained. In addition, we conducted n = 13 problem-focused interviews with peer counsellors.



RESULTS: Our data indicate a good target group outreach concerning age, suicidality, and psychological burden of the clients. However, young men seek counselling by [U25] less frequently than young women. Additionally, preliminary data indicate that young people with lower educational background consult [U25] less often.



CONCLUSIONS: [U25] offers a promising approach to helping young people suffering from suicidal ideation or a personal crisis. New approaches should be developed and evaluated to better reach young men and persons with a lower education background.



Fragestellung: Das Beratungsangebot [U25] Deutschland bietet Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene in Krisensituationen oder bei Suizidgefahr. Die Ratsuchenden bleiben anonym, die Beratung wird durch ehrenamtlich tätige Gleichaltrige (Peers) durchgeführt. Durch den Online-Zugang ist das Angebot besonders niederschwellig. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Frage, ob junge Menschen in Krisensituationen und bei Suizidgefahr durch die Online-Peerberatung [U25] erreicht werden und welche Merkmale die erreichte Klientel auszeichnen.



METHODik: Datengrundlage bietet die Auswertung der Dokumentation von 1062 Beratungsprozessen aus dem Jahr 2017 sowie eine Interviewstudie mit Peerberaterinnen und -beratern des [U25]-Standortes Nürnberg (n = 13). Ergebnisse: Die Daten deuten darauf hin, dass das Ziel, junge Menschen in (suizidalen) Krisen zu erreichen, durch [U25] gut erfüllt wird. Dies spiegelt sich auch in der hohen Inanspruchnahme des Angebots wider. Allerdings nehmen junge Männer das Angebot weniger häufig wahr. Es liegen auch erste Hinweise darauf vor, dass junge Menschen aus bildungsfernen Familien weniger gut erreicht werden. Schlussfolgerungen: [U25] bietet einen vielversprechenden Ansatz, um junge Menschen in Krisensituationen niederschwellig zu erreichen und bei Bedarf zur Inanspruchnahme von Präsenzangeboten hinzuführen. Konzepte zur gezielten Ansprache von jungen Männern und Personen aus bildungsfernen Schichten müssen erarbeitet und evaluiert werden.



Keywords: Jugendalter; Online-Beratung; Peerberatung; Suizidprävention; Zielgruppenerreichung; adolescence; online counselling; peer counseling; program outreach; suicide prevention.

Language: de