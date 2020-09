Abstract

reply

On Deisenhammer ES's letter to the editor (2020) Should willingness to act terrorism be defined as an independent psychopathological characteristic? https://doi.org/10.1007/s00115-020-00993-y



Original contribution

Seidenbrecher S, Steinmetz C, Möller-Leimkühler AM, Bogerts B (2020) Terrorism from a psychiatric perspective. Neurologist. 91: 422-432. https://doi.org/10.1007/s00115-020-00894-0.



Prof. Deisenhammer points to the important aspect of changeability and the fuzzy areas of psychiatric diagnostic systems and thus to their provisional nature and possible incompleteness. Therefore, it is definitely worth discussing whether the mentality of group terrorists who commit extremely violent acts should be assigned to a disease-related psychosyndrome such as delusional symptoms. In fact, the comparatively high case numbers of left-wing terrorists in the 1970s and 1980s, as well as more recent studies and several psychiatric assessments of Islamist group terrorists (as opposed to individual perpetrators) do not have an increased incidence of psychiatric disorders of axis ‑ I according to DSM-IV (cited in our review article) ( e.g. psychoses, affective disorders, organic brain psychosyndromes, addiction).



The diagnosis of axis II disorders (predominantly personality disorders), which have a broad transition area to the normal variance of personality accents, is more problematic. They are more difficult to objectify in routine diagnostics and therefore easier to overlook. The criminological analyzes of IS infiltrators presented in the article, who showed a high percentage of previously convicted persons, suggest a significant proportion of anti-social personality disorders. Acts of terror sometimes seem to arise from a pure will to annihilate those who are different, which has not yet been recorded by any psychiatric diagnostic system.



In addition, when assessing the psychological disposition of group terrorists, it is relevant that they are proactive...





Erwiderung

Zum Leserbrief von Deisenhammer ES (2020) Sollte terroristische Handlungsbereitschaft als eigenständiges psychopathologisches Merkmal definiert werden? https://doi.org/10.1007/s00115-020-00993-y



Originalbeitrag

Seidenbrecher S, Steinmetz C, Möller-Leimkühler AM, Bogerts B (2020) Terrorismus aus psychiatrischer Sicht. Nervenarzt. 91:422-432. https://doi.org/10.1007/s00115-020-00894-0.



Prof. Deisenhammer weist auf den wichtigen Aspekt der Wandelbarkeit und der Unschärfebereiche psychiatrischer Diagnosesysteme hin und damit auf deren Vorläufigkeit sowie mögliche Unvollständigkeit. Deshalb sei durchaus zu diskutieren, die Mentalität von Gruppenterroristen, die massivste Gewalttaten verüben, einem krankheitswertigen Psychosyndrom wie einer wahnhaften Symptomatik zuzuordnen. Tatsächlich haben die in unserer Übersichtsarbeit zitierten Untersuchungen vergleichsweise hoher Fallzahlen von Linksterroristen in den 1970er- und 1980er-Jahren sowie neuere Untersuchungen und mehrere psychiatrische Begutachtungen islamistischer Gruppenterroristen (im Gegensatz zu Einzeltätern) keine erhöhte Inzidenz psychiatrischer Störungen der Achse‑I nach DSM-IV (z. B. Psychosen, affektive Störungen, hirnorganische Psychosyndrome, Sucht) feststellen können. Personen mit Achse-I-Störungen würden von Terrororganisationen wegen Unbrauchbarkeit für Planung und Ausführung terroristischer Aktionen auch nicht akzeptiert.



Problematischer ist die Diagnostik von Achse-II-Störungen (überwiegend Persönlichkeitsstörungen), die einen breiten Übergangsbereich zur normalen Varianz von Persönlichkeitsakzentuierungen haben. Sie sind in der Routinediagnostik schwerer zu objektivieren und deshalb leichter zu übersehen. Die im Artikel dargestellten kriminologischen Analysen von IS-Zuläufern, die einen hohen Prozentsatz vorbestrafter Personen aufwiesen, lassen einen erheblichen Anteil an antisozialen Persönlichkeitsstörungen vermuten. Terrorhandlungen scheinen mitunter auch einem reinen Vernichtungswillen von Andersartigen zu entspringen, der bislang noch von keinem psychiatrischen Diagnosesystem erfasst wurde.

