Abstract

OBJECTIVE: to analyze scientific evidence regarding the presence of mental disorders and risk for suicide in psychoactive substance users.



METHOD: integrative literature review conducted on LILACS, MEDLINE and SCOPUS, using the descriptors: substance-related disorders, suicide and mental disorders. Full articles available in Portuguese, English or Spanish were selected without a time frame. However, duplicates as well as articles that did not answer the guiding question directly were excluded, thus totaling 17 articles for analysis.



RESULTS: psychoactive substance users presented reduced quality of life and more severely impaired mental health, which increases the probability of associated psychiatric comorbidities, such as depression, schizophrenia, bipolar disorder and anxiety, especially when multiple substances are used. This association increases the chances of individuals' committing suicide up to 5.7-fold.



CONCLUSION: there is a direct relation between the three investigated facts, in which psychoactive substance use increases the probability of mental disorders and suicide risk, making it necessary to design efficient health strategies for the early identification of such problems and thus develop interventions to minimize them.



Descriptors: Mental Health; Substance-Related Disorders; Mental Disorders; Suicide.



Objetivo: analizar las evidencias científicas sobre la presencia de trastornos mentales y el riesgo de suicidio en usuarios de sustancias psicoactivas. Método: revisión integrativa de la literatura, realizada en LILACS, MEDLINE y SCOPUS, mediante los descriptores: trastornos relacionados al uso de sustancias, suicidio y trastornos mentales. Se seleccionaron los artículos completos disponibles en portugués, inglés o español, sin recorte temporal, fueron excluidos los duplicados y los que no respondieron directamente a la pregunta orientadora, totalizando 17 artículos para análisis. Resultados: los usuarios de sustancias psicoactivas presentan calidad de vida reducida y mayores problemas de salud mental lo que aumenta la probabilidad para comorbilidades psiquiátricas asociadas, como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar y ansiedad, principalmente cuando se usan múltiples sustancias. Esta asociación eleva las posibilidades de que los individuos cometan suicidio en hasta 5,7 veces. Conclusión: se observa una relación directa entre los tres factores investigados, en que el uso de sustancias psicoactivas aumenta la probabilidad de trastornos mentales y el riesgo de suicidio, siendo necesario la elaboración de estrategias eficaces en salud para la identificación precoz de estas problemáticas y así, desarrollar intervenciones para minimizarlas.



Descriptores: Salud Mental; Trastornos Relacionados con Sustancias; Trastornos Mentales; Suicidio.

Language: pt