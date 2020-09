Abstract

OBJECTIVE: the present study aimed to relate the pattern of abuse and alcohol-related problems among patients who attempted suicide in Recife in the year 2015.



METHOD: this is a cross-sectional, prospective, descriptive, epidemiological type of quantitative approach in the municipality of Recife-PE, carried out in the residences of patients who attempted suicide and whose name appears in compulsory notifications, sent to noncommunicable surveillance of the Municipal Secretariat of Recife. For the data collection, the AUDIT test was applied through interviews, having these data organized with the EPI-7 program and analyzed in the SPSS® program, version 21.0.



RESULTS: a higher prevalence was found in young women, with a mean age of 38 years, with a first degree of education, brown, single, unemployed and social class C. In the AUDIT test 41.4% of the interviewees are in the area I, requiring advice on the risks of alcohol consumption and 24.1% of patients who drink.



CONCLUSION: suicidal behaviors are accentuated by the abusive and continuous use of alcohol and therefore should be viewed seriously by the health teams as serious, respectful and committed, as the aggravations and consequences of these complications become even more difficult when neglected.





Descriptors: Suicid; Attempts; Alcohol; Alcoholism.





Objetivo: este estudo teve como objetivo relacionar o padrão de uso, abuso e problemas relacionados ao álcool entre os pacientes que tentaram suicídio em Recife no ano de 2015. Método: trata-se de um estudo transversal, prospectivo, do tipo descritivo, epidemiológico, de abordagem quantitativa, no município do Recife-PE, realizado nas residências dos pacientes que tentaram suicídio e cujo nome consta em notificações compulsórias enviadas para a Vigilância de Atenção a Doenças não Transmissíveis da Secretaria Municipal do Recife. Para a coleta dos dados, aplicou-se o teste AUDIT, por meio de entrevistas, sendo esses dados organizados com o programa EPI-7 e analisados no programa SPSS®, versão 21.0. Resultados: apresentou-se uma prevalência maior em mulheres jovens, com idade média de 38 anos, com 1º grau de escolaridade, cor parda, solteiras, desempregadas e pertencentes à classe social C. No teste AUDIT, 41,4% dos entrevistados encontram-se na zona I, necessitando de aconselhamento aos riscos do consumo de álcool, e 24,1% dos pacientes bebem. Conclusão: os comportamentos suicidas acentuam-se com o uso abusivo do álcool e, por isso, devem ser encarados pelas equipes de saúde com seriedade, respeito e compromisso, pois os agravos e as consequências dessas complicações se tornam ainda mais difíceis quando negligenciados. Descritores: Suicídio; Tentativas; Álcool; Alcoolismo.



Objetivo: el presente estudio tuvo como objetivo relacionar el patrón de uso abusivo y problemas relacionados con el alcohol entre pacientes que intentaron suicidarse en Recife en 2015. Método: este es un estudio transversal, prospectivo, del tipo descriptivo, epidemiológico de abordaje cuantitativo en el municipio de Recife-PE, realizado en las residencias de los pacientes que intentaron suicidio, con nombres em notificaciones obligatorias, enviadas para Vigilancia de Atención a Enfermedad no Transmisibles de la Secretaría Municipal de Recife. Para coletar los datos, se aplicó la prueba AUDIT, por entrevistas, organizando los datos en el programa EPI-7 y analizando en el programa SPSS®, versión 21.0. Resultados: se presentó una prevalencia mayor en mujeres jóvenes, con edad media de 38 años, con 1 grado de escolaridad, pardas, solteras, desempleadas y pertecentes a la clase social C. En la prueba AUDIT 41,4% de los entrevistados se encuentran en la zona I, necesitando asesoramiento a los riesgos del consumo de alcohol y 24,1% de los pacientes que beben.



CONCLUSION: los comportamientos suicidas se acentuan con el uso abusivo del alcohol y deben ser encarados por los equipos de salud con seriedad y compromiso, pues las consecuencias de esas complicaciones se vuelven más difíciles cuando descuidadas. Descriptores: Suicidio; Intentos; El alcohol; Alcoholismo.

