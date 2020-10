Abstract

OBJECTIVE: The risk that health personnel have of being assaulted in the workplace is not homogeneous. Factors such as professional category, level of care or service, modulate their probability. The objective of this work was to analyze the aggressions registered by the Servicio Aragonés de Salud professionals, comparing the characteristics of those that occurred in primary care with those that took place in specialized care during 2018.



METHODS: A cross-sectional descriptive study was made, carried out using the information available in the Aragon aggression registry database, during the year 2018. The study variables included sociodemographic characteristics of the people attacked, type of aggression, level of assistance and sick leave. Frequencies and percentages were calculated for the qualitative variables and mean and standard deviation for the quantitative ones; the relationship between the variables was made using the Mann-Whitney and Chi-Square tests.



RESULTS: 236 assaults were registered, of which 75.4% took place in AE. The average age was 45 years. Doctors were more attacked in primary care, while nursing staff was more attacked in specialized care. In primary there were more verbal attacks, while in specialized there were more physical attacks.



CONCLUSIONS: Occupational violence suffered by health professionals change depending on the level of care, where a higher incidence of assaults is observed in specialized care. It is necessary to establish improvements in the registry of aggressions in Aragón, to improve the prevention and safety of workers.





Objetivo: El riesgo que tiene el personal sanitario de sufrir una agresión en el lugar de trabajo no es homogéneo. Factores como la categoría profesional, el nivel asistencial o el servicio modulan su probabilidad. El objetivo del presente trabajo fue analizar las agresiones registradas por los profesionales del Servicio Aragonés de Salud, comparando las características de aquellas que sucedieron en Atención Primaria con las que tuvieron lugar en Atención Especializada durante el año 2018.



Metodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, llevado a cabo a través de la información disponible en la base de datos del registro de agresiones aragonés durante el año 2018. Las variables del estudio incluyeron características sociodemográficas de las personas agredidas, tipo de agresión, nivel de asistencia y baja laboral. Se calcularon frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, y media y desviación típica para las cuantitativas. La relación entre las variables se realizó mediante las pruebas de Mann-Whitney y Chi-Cuadrado.



Resultados: Se registraron 236 agresiones, de las que el 75,4% tuvieron lugar en Atención Especializada. La edad media se situó en 45 años. Los médicos fueron más agredidos en Atención Primaria, mientras que el personal de enfermería lo fue más en especializada. En primaria se produjeron más agresiones verbales, mientras que en especializada se registraron más agresiones físicas.



Conclusiones: La violencia laboral que sufren los profesionales sanitarios varía en función del nivel asistencial, donde se observa una mayor incidencia de agresiones en Atención Especializada. Es necesario establecer mejoras en el registro de agresiones de Aragón, para perfeccionar la prevención y seguridad de los trabajadores.

Language: es