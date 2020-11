Abstract

Suicide, a topic of recent attention in the media, represents a serious public health problem and occurs disproportionately high in the male population, compared to the female population.1 For this reason, we consider it pertinent to discuss some specific vulnerabilities of the male population for this phenomenon, in particular the particularities of depression in man, in order to improve the quality of management of these patients, often neglected.



Although not all cases of suicide are associated with mental illness, the diagnosis of psychiatric disorder is frequent in this group, representing an important risk factor and subject to intervention. The mental illnesses most often associated with suicide are depression, substance use disorder, bipolar disorder and schizophrenia... (Google translation from Portuguese)



O suicídio, tema alvo de atenção recente nos meios de comunicação social, representa um grave problema de saúde pública e ocorre de forma desproporcionalmente elevada na população masculina, comparativamente à população feminina. Por esta razão, consideramos pertinente discutir algumas vulnerabilidades específicas da população masculina para este fenómeno, em concreto as particularidades da depressão no homem, de forma a melhorar a qualidade da gestão destes doentes, frequentemente negligenciados.



Embora nem todos os casos de suicídio se associem a doença mental, o diagnóstico de perturbação psiquiátrica é frequente neste grupo, representando um fator de risco importante e passível de intervenção. As doenças mentais mais frequentemente associadas a suicídio são a depressão, a perturbação de uso de substâncias, a doença bipolar e a esquizofrenia...

Language: pt