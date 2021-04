Abstract

English language version: DOI: 10.1503/cjs.006321

French language version: DOI: 10.1503/cjs.007121



In March 2020, life in North America changed dramatically after the introduction of the 2019 coronavirus disease (COVID-19), causing a pandemic of an intensity unheard of for generations. Confusion, misinformation and widespread fear dominated our thoughts as we rushed to our home hospitals, ready to embrace new ways of living and working - a revolution none of us would have. could predict. In the year that followed, our lives underwent scientific, economic, social, emotional and professional upheaval that could change our lives permanently, in positive and negative ways.



The impact directly attributable to COVID-19 on aspects of public health affecting each of our surgical services continues to be well documented and to evolve1. A subspecialty at the crossroads of several of these aspects (medical, surgical, social, scientific) is traumatology, and therefore by extension the services of surgery and traumatology. Although trauma workers in Canada regularly have lively and interesting anecdotal discussions on the subject, little concrete data has been published to date. Our colleagues in the United States recently presented a relevant case study (followed by commentary) examining the impact of COVID-19 on the local epidemiological features of trauma. More specifically, they observed an increase in intentional injuries (particularly by firearms) while emergency room visits and accidental trauma were on the decline2. Note here that the authors' interpretation remains controversial (policies of unprecedented social isolation vs. other theories such as record sales of firearms in the United States)...





En mars 2020, la vie en Amérique du Nord a changé du tout au tout après l'introduction sur le terri- toire de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), causant une pandémie d'une intensité jamais vue depuis plusieurs générations. La confusion, la désinfor- mation et la peur généralisée dominaient nos pensées alors que nous nous précipitions vers nos hôpitaux d'attache, prêts à adopter de nouvelles façons de vivre et de travailler -- une révolution qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prédire. Durant l'année qui a suivi, nos vies ont connu des bouleversements sur les plans scientifique, économique, social, émotionnel et professionnel, ce qui pourrait changer nos vies de façon permanente, de manières positives et négatives.



Les retombées directement attribuables à la COVID- 19 sur des aspects de la santé publique touchant chacun de nos services de chirurgie continuent d'être bien docu- mentées et d'évoluer1. Une surspécialité au carrefour de plusieurs de ces aspects (médical, chirurgical, social, scientifique) est la traumatologie, et donc par extension les services de chirurgie et de traumatologie. Bien que les intervenants en traumatologie du Canada aient régulière- ment des discussions anecdotiques animées et intéres- santes sur le sujet, peu de données concrètes ont été publiées à ce jour. Nos collègues des États-Unis ont récemment présenté une étude de cas pertinente (suivie d'un commentaire) portant sur l'incidence de la COVID- 19 sur les caractéristiques épidémiologiques locales des traumas. Plus précisément, ils ont observé une augmenta- tion des blessures intentionnelles (particulièrement par armes à feu) alors que les visites aux urgences et les traumas accidentels étaient en baisse2. Notons ici que l'interprétation des auteurs demeure controversée (politiques d'isolement social sans précédent c. d'autres théories comme les ventes records d'armes à feu aux États-Unis)...

