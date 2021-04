Abstract

OBJECTIVE:

To describe the epidemiological characteristics of suicide mortality in a city in the interior of the Northeast of Brazil.



Methods:

This is a descriptive and retrospective study conducted with secondary data. Data were collected on the 67 cases of suicide, which occurred in a city in the interior of the Northeast, extracted from the Mortality Information System of the Ministry of Health, from 2000 to 2015. The study included deaths from Intentionally Self-Injured Injuries according to the 10th Revision of the International Classification of Diseases. Variables were selected to characterize death, such as gender, age group, marital status, race/color, occupation, and method used.



Results:

The specific mortality coefficient estimative was at 8.77/100 thousand inhabitants in the evaluated period. The highest frequency was in the male population (76.1%), 40 to 49 years old (32.8%), with single marital status (53%), race / brown color (68.4%), with work experience agricultural (64.2%). There was a worrying coefficient among the elderly aged 60-69 years (12.44/100 thousand inhabitants. Hanging and self-poisoning by pesticides are two main means used.



Conclusion:

The suicide mortality data in the municipality are in line with global statistics and above state and national suicide rates. The profile of people who committed suicide is predominantly composed of men, mixed ethnicity, single, and who exercise agricultural activity as an occupation.



Objetivo:

Delinear as características epidemiológicas da mortalidade por suicídio em uma cidade no interior do Nordeste brasileiro.



Métodos:

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo realizado com dados secundários. Coletaram-se dados referentes aos 67 casos de suicídio ocorridos em uma cidade no interior do Ceará, extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2000 a 2015. O estudo incluiu mortes por lesões autoprovocadas intencionalmente, de acordo com a 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças. Selecionaram-se variáveis para a caracterização dos óbitos, como gênero, faixa etária, estado civil, raça/cor, ocupação e método utilizado.



Resultados:

Estimou-se o coeficiente de mortalidade específica em 8,77/100 mil habitantes no período avaliado. A maior frequência encontrada foi na população masculina (76,1%), de 40 a 49 anos (32,8%), com estado civil solteiro (53%), de raça/cor parda (68,4%) e com atuação laboral agrícola (64,2%). Verificou-se coeficiente preocupante entre idosos na faixa etária entre 60-69 anos (12,44/100mil habitantes). Enforcamento e autointoxicação por pesticidas configuram-se como os dois principais meios utilizados.



Conclusão:

Os dados de mortalidade por suicídio no município encontram-se em consonância com as estatísticas globais, mas acima das taxas estaduais e nacionais de suicídio. O perfil das pessoas que cometeram suicídio é composto predominantemente por homens, etnia parda, solteiros e que exercem atividade agrícola como ocupação.

