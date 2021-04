Abstract

The clinical care of the intoxicated, as well as the epidemiological surveillance activities of the population exposed to pesticides, require reference values to be able to make decisions based on science. Cholinesterase enzymes are biomarkers discovered in the early twentieth century that currently work as auxiliaries in the diagnosis of acute and chronic poisoning.



OBJECTIVE: To carry out a systematic review to identify the main variables that affect the measurement of cholinesterases in pesticide poisoning studies.



METHODology: A systematic review was performed in the PubMed, Crossreff and Google Scholar search engines, using the keywords cholinesterase, acetylcholinesterase, pesticides and intoxication, only original articles were taken, which measured cholinesterases by colorimetric and pH methods, with the objective of relating them to acute or chronic poisoning by pesticides.



RESULTS: 71.42% of the articles reported a decrease in cholinesterase in the population under study and 28.57% report not having detected a decrease in cholinesterase in the study population.



CONCLUSIONS: It is recommended that researchers always consider the delicacy of these enzymes and remember the most important factors that can affect cholinesterase values in addition to pesticides.





La atención clínica de los intoxicados, así como las actividades de vigilancia epidemiológica de la población expuesta a plaguicidas demandan disponer de valores de referencia para poder tomar decisiones con base científica. Las colinesterasas son biomarcadores descubiertos a inicios del siglo XX que en la actualidad funcionan como auxiliares en el diagnóstico de intoxicaciones agudas y crónicas. Objetivo: Realizar una revisión sistemática que permita identificar las principales variables que afectan la medición de colinesterasas en los estudios de intoxicación por plaguicidas. Metodología: Se realizó una revisión sistemática en los buscadores PubMed, Crossreff y Google Scholar, mediante las palabras clave colinesterasa, acetilcolinesterasa, plaguicidas e intoxicación, se tomaron en cuenta solo artículos originales, que midieran las colinesterasas mediante métodos colorimétricos y de pH, con el objetivo de relacionarlas con intoxicaciones agudas o crónicas por plaguicidas. Resultados: El 71.42% de los artículos reportaron una disminución de las colinesterasas en la población bajo estudio y el 28.57% refiere no haber detectado disminución de las colinesterasas en la población en estudio.



CONCLUSIONes: Recomendamos a los investigadores tener en cuenta en todo momento la delicadeza de estas enzimas y recordarlos factoresmásimportantesquepuedenafectarlosvaloresde las colinesterasasademásdelos plaguicidas.



Palabras Clave:

colinesterasa, acetilcolinesterasa, plaguicidas, intoxicación

Language: en