Abstract

The article analyzes the role of Community Youth Centers (CDMs for their initials in Spanish) as a

specialized resource for socio-educational interventions with at-risk adolescents. This is a qualitative investigation in which different techniques have been integrated in order to triangulate objective evidence. At the methodological level, 30 staff participated in different data collection processes (two discussion groups as well as semi-structured interviews). The data obtained was codified and categorized. The results highlight the specificity of the CDMs as an available resource for the process of socialization and the provision of gradual, progressive, individualized and flexible accompaniment to at-risk adolescents. The conclusions of the study recommend the specialization of the CDMs to support adolescents who are experiencing complex life processes and the consolidation of these centers as a socio-educational alternative that generates opportunities.



El artículo analiza la función de los Centros de Día de Menores (CDM) como recursos especializados en la intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo. Se trata de una investigación cualitativa, en la que se han integrado diferentes técnicas con el fin de triangular evidencias objetivas. En el plano metodológico participó una muestra de 30 profesionales, implementando diferentes técnicas: entrevistas y grupos de discusión. Los datos obtenidos se codificaron y categorizaron. Los resultados destacan la especificidad de los CDM como recurso de proximidad en el proceso de socialización y de acompañamiento progresivo, individualizado y flexible de adolescentes en riesgo. Las conclusiones inciden en la especialización del recurso en la atención a adolescentes que atraviesan procesos vitales complejos y en la consolidación del recurso como alternativa socioeducativa a la educación formal, utilizando en el territorio como generador de oportunidades.

Language: es