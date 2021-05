Abstract

Introduction

Suicide mortality has increased in recent decades. There are multiple factors influencing the risk of suicidal behaviour (biological, cognitive and personality-related factors) that could interact with seasonal changes. The aim was to determine how certain meteorological factors (temperature, wind and rainfall) influenced suicides in the province of Córdoba committed over a specific time period.



Material and methods

A total of 100 suicides registered in the Institute of Legal Medicine of Forensic Sciences of the province of Córdoba were collected through an observational, analytical and retrospective study. We recorded sociodemographic variables, pathological background, factors related to suicide and meteorological variables according to the website of the State Meteorological Agency.



Results

Statistical significance was obtained regarding sex and its relationship with wind; showing an association of women's suicides with higher wind speed in comparison to men (P = .043). An association was also observed between sex and the seasons of the year (P = .042) concluding that women commit suicide more frequently during the spring (45.8%), while men commit suicide more often the autumn (28.9%).



Conclusions

Our study suggests that suicides are influenced by meteorological variables; in particular it offers some new insights in relation to the influence of wind speed and seasonality according to sex.





Introducción

La mortalidad por suicidio se ha incrementado en las últimas décadas. Existen múltiples factores que influyen en el riesgo de la conducta suicida (biológicos, cognitivos y relacionados con la personalidad) que pueden interactuar con los cambios meteorológicos ambientales. El objetivo del estudio fue conocer cómo influyen ciertas variables meteorológicas (temperatura, racha de viento y precipitaciones) en las muertes por suicidio en la provincia de Córdoba durante un período temporal concreto.



Material y métodos

Mediante un estudio observacional, analítico y retrospectivo se recogieron un total de 100 suicidios registrados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, recopilando variables sociodemográficas, antecedentes patológicos, factores relacionados con el suicidio y variables meteorológicas obtenidas de la web de la Agencia Estatal de Meteorología.



Resultados

Se obtuvo significación estadística en cuanto al sexo y su relación con la racha de viento; demostrando asociación con rachas mayores de viento en suicidios de mujeres con respecto al de hombres (p = 0,043). Se observó también una asociación entre el sexo y las estaciones del año (p = 0,042) concluyendo que las mujeres cometen suicidios con más frecuencia durante la primavera (45,8%), mientras que los hombres llevan a cabo el acto suicida preferentemente durante el otoño (28,9%).



Conclusiones

Nuestro estudio indica que los suicidios se ven influenciados por las variables meteorológicas; en concreto aporta ciertas novedades en cuanto a la influencia de la velocidad de la racha de viento y el patrón estacional con el sexo.

Language: en