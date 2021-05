Abstract

Introduction

The diagnosis of Whiplash Associated Disorders is subject to various criteria, some of a subjective nature, which impedes a high percentage of agreement among raters of the causal nexus. It is necessary to develop an evidence-based methodology to maximize the uniformity of this diagnosis. Our objective is to assess the interrater reliability of four experts in legal medicine who establish the causal nexus of traffic accident patients.



Material and method

300 traffic accident patients evaluated by 4 legal medicine experts. They conducted two ratings, one without and one with a study of the biomechanics of the accident. The degree of concordance of the ratings was studied by the intraclass correlation coefficient (ICC) and the concordance index (CI).



Results

The results of both the intraclass correlation coefficient and the concordance index of the rating prior to the biomechanical study of the injury yield moderate-high values (ICC=.70; CI=.60). Likewise, the values observed in the rating with the study of biomechanics also indicate moderate-high agreement (ICC=.78, CI=.67).



Conclusions

The study of biomechanics slightly improves concordance. However, the aforementioned study does not help to reduce the proportion of doubtful cases and the levels of improvement are not acceptable. There are significant differences between the classifications, suggesting that the proposed valuation methodology is not uniform enough to reach a consensus.







Introducción

El diagnóstico del síndrome de latigazo cervical está sujeto a criterios ambiguos, algunos de ellos de naturaleza subjetiva, que impide un alto porcentaje de acuerdo interjueces, y compromete seriamente la replicabilidad de los diagnósticos. El objetivo de este estudio es evaluar la concordancia interjueces de 4 expertos en medicina legal, quienes establecen el nexo causal de los pacientes que han sufrido un accidente de tránsito.



Material y método

Trescientos pacientes que sufrieron un accidente de circulación fueron evaluados por 4 expertos en medicina legal. Realizaron 2 valoraciones del nexo causal, una sin estudio de la biomecánica y otra con este estudio. El grado de concordancia de las valoraciones fue calificado con el coeficiente de correlación intraclase (ICC) y el índice de concordancia (IC).



Resultados

Los resultados de la valoración previa al estudio biomecánico de la lesión arrojan valores moderados-altos (ICC=0,70; CI=0,60). Asimismo, los valores observados en la valoración con el estudio de la biomecánica también indican un acuerdo moderado-alto (ICC=0,78, CI=0,67).



Conclusiones

El estudio de la biomecánica mejora la concordancia de forma leve. A pesar de ello, el citado estudio no ayuda a reducir la proporción de casos dudosos y la mejora no alcanza niveles aceptables. Se observan diferencias significativas entre las clasificaciones, lo que sugiere que la metodología de valoración propuesta no es lo suficientemente uniforme como para alcanzar consenso.

Language: en