Abstract

Der Pferdesport erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit. Stürze vom Pferd kommen zwar häufig vor, führen aber eher selten zu schweren Verletzungen. Es muss grundsätzlich zwischen Unfällen während der Ausübung des Pferdesports und dem bloßen Umgang mit dem Pferd differenziert werden, da hier unterschiedliche Verletzungsmuster zu beachten sind. Im Rahmen der Unfallprävention kommen der Aufklärung über potenzielle Unfallrisiken sowie der fundierten Ausbildung von Reiter und Pferd besondere Bedeutung zu.



Equestrian sports enjoy very high popularity around the globe. Although the incidence of falling from a horse is quite high, there seem to be relatively few serious injuries. There is a need to differentiate between accidents occuring during exercising and those happening whilst grooming a horse. Both result in different types of injury patterns. Injury prevention is of utmost importance and should focus on risk assessment, staff training and a well-founded education of horse and rider.

