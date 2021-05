Abstract

Reiten ist eine hoch koordinative Sportart mit nur geringer kardio-pulmonaler Ausdauerkomponente. Dabei können Kinder schon frühzeitig mit dem Pferd in Kontakt gebracht werden und besonders Voltigieren stellt für sie eine gute Möglichkeit dar, unter kontrollierten Bedingungen den Zugang zum Pferd zu finden. Voraussetzung ist die sichere Stabilisierung der Wirbelsäule und Kontrolle des Kopfes, wobei die dreidimensionale Übertragung des Schwingungsimpulses vom Pferderücken auf den Reiterrücken positive Effekte aufweist und Überlastungsschäden dabei nicht zu erwarten sind. Der Pferdesport geht mit einem erhöhten Unfallrisiko einher, besonders auch in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen. Die meisten Verletzungen ereignen sich beim Reiten selbst, aber auch beim Umgang mit dem Pferd. Neben Verletzungen der oberen und unteren Extremitäten machen Kopfverletzungen bereits im Kindes- und Jugendalter einen erheblichen Anteil aus. Die beste Unfallprävention ist eine gute Ausbildung, die nicht nur das Reiten selbst, sondern auch den Umgang mit dem Pferd und eine korrekte Selbsteinschätzung der eigenen reiterlichen Fähigkeiten beinhaltet. Der wichtigste Ausrüstungsgegenstand ist ein gut passender Reithelm.



Riding is a highly coordinative sport with rather low cardio-pulmonary endurance component. Children can be brought into contact with horses at an early age and vaulting is a great way for children to gain access to the horse under controlled conditions. Preconditions are a good stabilization of the spine and control of the head, although the three-dimensional transmission of the vibration impulse from the horse's back to the rider's back has positive effects and overload damage is not to be expected. Equestrian sport is associated with an increased risk of accidents, especially in the age group under 18. Most injuries occur while riding, but handling the horse repeatedly leads to severe injuries. In addition to injuries of the upper and lower extremities, head injuries take already a big part in children and adolescents. The best injury prevention is good training, which not only includes riding itself, but also handling the horse and a correct self-assessment of your own riding skills. The most important piece of equipment is a well-fitting riding helmet.

Language: de