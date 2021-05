Abstract

INTRODUCTION: Childhood psychic traumas are seen as a serious risk factor for adult psychopathologies. Cyberbullying is a new field of study and its severity is increasing day by day. The aim of this study is to research the relationship between childhood psychic trauma, cyberbullying and alexithymia.



METHODS: 524 young adults aged 20-50 were included in the study. Sociodemographic Data Form, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) Toronto Alexithymia Scale (TAS) and Revised Cyber Bullying Scale (RCBS) were applied to the participants via online materials.



RESULTS: Individuals who are with early psychic trauma have significantly higher scores of cyberbully others and exposuring cyberbullying and alexithymia. Exposuring cyberbullying scores of individuals with early psychic trauma are significantly higher than people who cyberbully others. Alexithymia scores of cyberbully others and exposuring cyberbullying individuals are significantly higher. Alexithymia predicts early psychic trauma and cyberbullying predicts alexithymia.



DISCUSSION AND CONCLUSION: The study clearly demonstrates the relationship between early psychic trauma, which is an important factor in the development of psychopathology, and cyber bullying and alexithymia, in the young adult group.



Keywords: early period psychic trauma, young adult, cyberbullying, alexithymia





GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı ruhsal travmaları yetişkinlik dönemi psikopatolojileri

için ciddi bir risk etmeni olarak görülmektedir.

Siber zorbalık yeni bir çalışma alanı olup ciddiyeti gün geçtikçe

artmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı ruhsal

travmalar siber zorbalık ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 20-50 yaş arası 524 genç ve yetişkin alınmıştır. Katılımcılara internet ortamında Sosyodemografik Veri Formu, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği (ÇÇRTÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ve Yenilenmiş Siber Zorbalık Ölçeği (YSZÖ) uygulanmıştır.

BULGULAR: Erken dönem ruhsal travması olan bireylerin siber zorbalığa uğratma ve uğrama puanları ile aleksitimi puanları anlamlı olarak yüksektir. Erken dönem ruhsal travması olan bireylerin siber zorbalığa uğrama puanları uğratma puanlarından anlamlı olarak yüksektir. Siber zorbalığa uğratan ve uğrayan bireylerin aleksitimi puanları anlamlı olarak yüksektir. Aleksitimi, erken dönem ruhsal travmayı ve siber zorbalık aleksitimiyi yordamaktadır

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız psikopatoloji gelişiminde önemli bir faktör olan erken dönem ruhsal travma ile siber zorbalık ve aleksitimi ilişkisini genç yetişkin grupta açıkça göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı ruhsal travma, genç yetişkin, siber zorbalık, aleksitimi

