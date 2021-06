Abstract

PURPOSE: to analyze the relation between Trauma Quality Indicators (QI) and death, as well as clinical adverse events in severe trauma patients.



METHODS: analysis of data collected in the Trauma Register between 2014-2015, including patients with Injury Severity Score (ISS) > 16, reviewing the QI: (F1) Acute subdural hematoma drainage > 4 hours with Glasgow Coma Scale (GCS) <9; (F2) emergency room transference without definitive airway and GCS <9; (F3) Re-intubation within 48 hours; (F4) Admission-laparotomy time greater than 60 min in hemodynamically instable patients with abdominal bleeding; (F5) Unprogrammed reoperation; (F6) Laparotomy after 4 hours; (F7) Unfixed femur diaphyseal fracture; (F8) Non-operative treatment for abdominal gunshot; (F9) Admission-tibial exposure fracture treatment time > 6 hours; (F10) Surgery > 24 hours. T the chi-squared and Fisher tests were used to calculate statistical relevance, considering p<0.05 as relevant.



RESULTS: 127 patients were included, whose ISS ranged from 17 to 75 (28.8 + 11.5). There were adverse events in 80 cases (63%) and 29 died (22.8%). Twenty-six patients had some QI compromised (20.6%). From the 101 patients with no QI, 22% died, and 7 of 26 patients with compromised QI (26.9%) (p=0.595). From the patients with no compromised QI, 62% presented some adverse event. From the patients with any compromised QI, 18 (65.4%) had some adverse event on clinical evolution (p=0.751).



CONCLUSION: the QI should not be used as death or adverse events predictors in severe trauma patients.



Objetivo:



analisar relação entre comprometimento de Filtros de Qualidade (FQ) com complicações e mortalidade entre vítimas de trauma grave.



Métodos:



análise dos dados coletados para o Registro de Trauma entre 2014 e 2015, sendo incluídos os traumatizados com Injury Severity Score (ISS) > 16 e analisados os FQ: (F1) drenagem de Hematoma Subdural Agudo (HSA) > 4 horas com Escala de Coma de Glasgow (ECG) <9, (F2) transferência da sala de emergência sem via aérea definitiva e com ECG<9, (F3) reintubação traqueal em até 48 horas, (F4) tempo entre admissão e laparotomia exploradora maior que 60 minutos em pacientes instáveis com foco abdominal, (F5) reoperação não programada, (F6) laparotomia > 4 horas, (F7) fratura de diáfise de fêmur não fixada, (F8) tratamento não operatório em Ferimento por Arma de Fogo (FAF) abdominal, (F9) tempo entre admissão e tratamento de fraturas expostas de tíbia > 6 horas, (F10) operação > 24 horas. Testes de Chi quadrado e Fisher para a análise estatística, considerando significativo p<0,05, foram usados.



Resultado:



foram incluídos 127 pacientes com ISS entre 17 a 75 (28,8 + 11,5). As complicações ocorreram em 80 casos (63%) e 29 morreram (22,8%). Vinte e seis pacientes apresentaram algum FQ comprometido (20,6%). Dos 101 doentes sem FQ comprometido, 22% faleceram, o que ocorreu em 7 dos 26 doentes com comprometimento dos FQ (26,9%) (p=0,595). Dos doentes sem FQ comprometido, 62% tiveram alguma complicação. Entre os pacientes com FQ comprometido, 18 (65,4%) tiveram complicações (p=0,751).



Conclusão:



os FQs não devem ser utilizados como preditor de mortes ou complicações evitáveis nas vítimas de traumas graves.



Palavras chave:

Traumatologia; Traumatismo Múltiplo; Índices de Gravidade do Trauma; Qualidade da Assistência à Saúde

Language: en