Abstract

Introduction

The psychopathology of authors of sexual assault in the African context is poorly documented. The treatment of perpetrators of sexual assault must include a psychological approach. The objective of this work was to study the forensic and psychiatric aspects of authors of sexual assault on prepubescent girls in Conakry.



Method

This is a prospective descriptive study lasting 6 months from March 1 to September 1, 2019 at Conakry University Hospital.



Results

The study population was 101 alleged authors of sexual assault. The 20-29 age group was the most represented with 45.54%; 98% were male, single in the majority of cases (72.28%). Workers represented 50.50% and students 12.87% of cases. In 95.05%, the extra-familial relationship was represented with a predominance of neighbours at 41.67%. In 51.49% the mental state was free of any psychopathological disorders, 14.85% suffered from addiction to one or more psychoactive substances, 7.92% suffered from manic disorders and 7.92% had post-traumatic stress disorder. Rape was the main type of sexual assault encountered in our study (72.10%), followed by touching (27.00%). Of the authors, 8 were tried and sentenced to prison terms ranging from 3 to 10 years.



Conclusion

Psychological and psychiatric care must be integrated into forensic activities to enable magistrates to refine their judicial decision with regard to persons with mental disorders who are not responsible for their act.



Introduction

La psychopathologie des auteurs d'agressions sexuelles dans le contexte africain est peu documentée. La prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles doit comporter une approche psychologique. L'objectif de ce travail était d'étudier les aspects médicolégaux et psychiatriques des auteurs d'agressions sexuelles sur les filles prépubères à Conakry.



Méthode

Il s'agit d'une étude prospective de type descriptif d'une durée de 6 mois allant du 1er mars au 1er septembre 2019 au CHU de Conakry.



Résultats

La population d'étude était de 101 présumés auteurs d'agressions sexuelles. La tranche d'âge de 20 à 29 ans était la plus représentée avec 45,54 %; 98 % étaient de sexe masculin, célibataires dans la majorité des cas (72,28 %). Les ouvriers représentent 50,50 % et les élèves/étudiants, 12,87 % des cas. Dans 95,05 %, le lien extrafamilial était représenté avec une prédominance des voisins à 41,67 %. Dans 51,49 % l'état mental était indemne de tous troubles psychopathologiques, 14,85 % souffraient d'addiction à un ou plusieurs substances psychoactives, 7,92 % souffraient de troubles maniaques et 7,92 % présentaient un état de stress post-traumatique. Le viol était le principal type d'agressions sexuelles rencontré dans notre étude soit 72,10 %, suivi des attouchements 27,00 %. Parmi les auteurs 8 ont été jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 10 ans.



Conclusion

La prise en charge psychologique et psychiatrique doit etre intégrée dans les activités médicolégales pour permettre aux magistrats d'affiner leur décision de justice par rapport aux personnes présentant des troubles mentaux qui ne sont pas responsables de leur acte.

