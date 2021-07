Abstract

According to several studies, the pandemic caused by COVID-19, the social isolation and the confinement of people in their respective homes, as preventive measures to avoid contagion, contributed to the increase of domestic violence present in many homes, by to be the ideal conditions for the elements of gender violence to be potentiated, such as: greater isolation of the members of the family, less access to health centers and protection establishments, which at another time allowed to channel the denunciation, giving the place of a situation of greater indefensión and impunity of the aggressor.



In the article "Mental Health in Epidemics: a Perspective from the Attention of Spanish Health"1 it is indicated that the environment, the social isolation and the obligatory confinement of people can generate social and psychological problems such as stress and anxiety, inappropriate handling could lead to excessive alcohol consumption, states of irritability, attention deficit, pictures of severe depression, among others, being the main causes of domestic violence and, in particular, of gender violence2, 3.



In a context of gender violence that has its origin in gender inequality, the abuse of power and the existence of harmful norms, hence women and girls suffer violence in a disproportionate manner, according to the United Nations Organization (UN) Women, it is necessary to encourage changes in the assistance and political-structural sector to overcome the obstacles that prevent women from denouncing being a victim of violence and receiving timely attention, such as: losses, shame, fear, prison social and, on the other hand, the bureaucratic difficulty on the part of the competent authorities, mainly because of the refusal to accept that there is a problem of violence





Según diversos estudios, la pandemia provocada por la COVID-19, el aislamiento social y el confinamiento de las personas en sus respectivos domicilios, como medidas de prevención para evitar el contagio, habrían contribuido al incremento de la violencia doméstica presente en muchos hogares, por ser las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien, como: el mayor aislamiento de los miembros de la familia, menor acceso a los centros de salud y establecimientos de protección, que en otro tiempo permitían canalizar la denuncia, dando lugar a una situación de mayor indefensión e impunidad del agresor.



En el artículo "Salud Mental en epidemias: una perspectiva desde la Atención de la Salud española"1 se indica que la cuarentena, el aislamiento social y el confinamiento obligatorio de las personas pueden generar problemas sociales y psicológicos como el estrés y la ansiedad, cuyo manejo inadecuado podría provocar el consumo desmesurado de alcohol, estados de irritabilidad, déficit en la atención, cuadros de fuerte depresión, entre otros, siendo las principales causas de la violencia doméstica y, de modo particular, de la violencia de género2, 3.



En un contexto de violencia de género que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, donde las mujeres y niñas sufren violencia de manera desproporcionada, según señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, es necesario incentivar cambios en el sector asistencial y político-estructural que permitan superar los obstáculos que impiden que la mujer no denuncie ser víctima de violencia y que reciba la atención oportuna, como: los prejuicios, la vergüenza, el temor, la presión social y, por otro lado, la dificultad burocrática por parte de las autoridades competentes, sobre todo por la negación de aceptar que exista un problema de violencia

