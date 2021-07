Abstract

OBJECTIVE: to perform the content validation of the Nurses Global Assessment of Suicide Risk index for the Brazilian population served in primary care.



METHOD: a methodological study of cultural adaptation and content evaluation of the NGASR index, original scale from the United Kingdom, carried out through the stages: evaluation of verbal comprehension by an experts committee (semantic, idiomatic, conceptual and cultural equivalence and content validity), back-translation and verification of clarity by means of a pre-test. The experts committee was composed of nine judges and the pre-test with 30 users of primary care services and 19 nurses. The Content Validation Index was calculated.



RESULTS: the final validated version is composed of 15 items that obtained a Content Validation Index greater than 0.78 by the experts committee and in the application of the pre-test with users and nurses.



CONCLUSION: the instrument favors the performance of professional nurses in primary health care in the prevention of suicidal behavior by facilitating risk assessment and the adoption of relevant actions.



Objetivo:



realizar la validación de contenido del índice Nurses Global Assessment of Suicide Risk para la población brasileña atendida en la atención primaria.

Método:



estudio metodológico de adaptación cultural y evaluación de contenido del índice NGASR, escala original del Reino Unido, realizado a través de las siguientes etapas: evaluación de la comprensión verbal a cargo de un comité de especialistas (equivalencia semántica, idiomática, conceptual y cultural y validez de contenido), retrotraducción y verificación de la claridad por medio de una prueba previa. El comité de especialistas estuvo compuesto por nueve jueces y la prueba previa se realizó con 30 usuarios de servicios de atención primaria y 19 enfermeros. Se calculó el Índice de Validez de Contenido.

Resultados:



la versión final validada está compuesta por 15 ítems que obtuvieron un Índice de Validez de Contenido superior a 0,78 en el comité de especialistas y al aplicarse la prueba previa con usuarios y enfermeros.

Conclusión:



el instrumento favorece el desempeño de los profesionales de Enfermería de la atención primaria de la salud frente a la prevención del comportamiento suicida al facilitar la evaluación del riesgo y la adopción de acciones pertinentes.



DESCRIPTORES:

Suicidio; Enfermería; Atención primaria de la salud; Estudios de validación; Evaluación del riesgo; Salud mental





Objetivo:



realizar a validação de conteúdo do índice Nurses Global Assessment Risk of Suicide para a população brasileira atendida na atenção primária.

Método:



estudo metodológico de adaptação cultural e avaliação de conteúdo do índice NGARS, escala original do Reino Unido, realizado através das etapas: avaliação da compreensão verbal por comitê de especialistas (equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural e validade de conteúdo), retrotradução e verificação da clareza por meio de pré-teste. O comitê de especialistas foi composto de nove juízes e o pré-teste com 30 usuários de serviços de atenção primária e 19 enfermeiros. Foi calculado o Índice de Validação de Conteúdo.

Resultados:



a versão final validada é composta por 15 itens que obtiveram Índice de Validação de Conteúdo superior a 0,78 pelo comitê de especialistas e na aplicação do pré-teste com usuários e enfermeiros.

Conclusão:



o instrumento favorece a atuação dos profissionais enfermeiros da atenção primária à saúde frente à prevenção do comportamento suicida ao facilitar a avaliação do risco e a adoção de ações pertinentes.



DESCRITORES:

Suicídio; Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Estudos de Validação; Avaliação de Risco; Saúde Mental

Language: pt