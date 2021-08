Abstract

OBJECTIVE: Examination of gender-related differences of aggressive incidents and the use coercive measures within a whole psychiatric hospital with a catchment area of 339.000 inhabitants over a period of fifteen years.



METHODS: Recording of aggressive incidents using the Staff Observation Aggression Scale-Revised (SOAS-R) as well as coercive measures by a clinically developed record sheet and analysing gender-related differences from 2005 to 2019.



RESULTS: 82 833 inpatients (male: 55.3 %; female: 44.7 %) are included. Between 2005 and 2019, 60.1 % of the aggressive events involved male patients and 39.9 % involved female patients; however, regarding cases of treatment no gender-related difference existed (odds ratio: 1.1). The SOAS-R-severity score of women was significantly higher, while aggressive incidents of men were subjectively graded more serious by staff. The number of coercive measures and the mean duration of restraint and seclusion episodes were significantly higher and longer, respectively, in male inpatients.



CONCLUSION: Differences in frequency and duration of coercive measures between male and female patients could be influenced by the subjective perception of staff that male patients behave more aggressively.



Ziel der Studie In einer klinischen Gesamtpopulation aller vollstationären Behandlungsfälle werden geschlechtsspezifische Unterschiede über 15 Jahre bei fremdaggressivem Verhalten und Zwangsmaßnahmen (ZM) überprüft.



Methodik Aggressive Ereignisse werden mit der Staff Observation Aggression Scale-Revised (SOAS-R) und ZM mit einem hierzu entwickelten Erfassungsbogen von 2005-2019 standardisiert erfasst und retrospektiv hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede ausgewertet.



Ergebnisse 82 833 vollstationäre Behandlungsfälle (Männer: 55,3 %; Frauen: 44,7 %) gingen in die Untersuchung ein. Während des Erhebungszeitraums wurden 60,1 % der erfassten Ereignisse durch Patienten und 39,9 % durch Patientinnen verübt, allerdings war auf Fallebene das Risiko für das Auftreten aggressiven Verhaltens für Männer und Frauen vergleichbar (Odds Ratio: 1,1). Im SOAS-R wiesen Frauen signifikant schwerwiegendere aggressive Handlungen auf, nach subjektiver Einschätzung durch Mitarbeitende werden aber aggressive Vorfälle von Männern schwerer eingestuft. Diese erhielten zudem signifikant mehr und länger andauernde ZM als Frauen.



Schlussfolgerung Das subjektive Erleben aggressiven Verhaltens durch Mitarbeitende könnte dazu beitragen, dass ZM bei Patienten signifikant häufiger und länger eingesetzt werden.

