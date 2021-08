Abstract

OBJECTIVE: To demonstrate the approaches' implementation of specialized multidisciplinary and high-tech medical care in multistage complex treatment of patient with multiple trauma including combined severe trauma of the maxillofacial region such as minimally invasive surgical tactics with early and delayed osteosynthesis (e.g. selection of optimal surgical tactics within the periodization of traumatic disease concept). Moreover, the implementation of rational advanced intensive pathogenesis drug therapy with the prevention of infectious complications in cast of severe injuries. MATERIAL AND METHODS: The tactics, approaches and results of multistage complex specialized treatment of patient K., 56 years old who has got severe concomitant injuries to various areas of the body and extremities (including multiple maxillofacial trauma) after falling from a height are presented.



CONCLUSION: Rational surgical tactics and the timely initiation (immediately after admission of the victim to 1(st) level trauma center) of pathogenesis intensive therapy with modern drugs and antibiotics contributed to the exclusion of infectious complications in the third period (the period of maximum likelihood of complications) of traumatic illness. Comprehensive treatment of a victim with multiple trauma based on the principles of specialized, multidisciplinary and high-tech medical care is able to provide a favorable clinical outcome - the recovery with the restoration of the damaged anatomical structures functionality and the absence of cosmetic defects.



Продемонстрировать реализацию подходов специализированной многопрофильной и высокотехнологичной медицинской помощи при многоэтапном комплексном лечении пострадавшего с политравмой, в том числе с сочетанной тяжелой травмой челюстно-лицевой области, включающих малоинвазивную хирургическую тактику с выполнением операций раннего и отсроченного остеосинтеза (выбор оптимальной хирургической тактики в рамках концепции периодизации травматической болезни) и рациональную опережающую интенсивную патогенетическую медикаментозную терапию с профилактикой инфекционных осложнений тяжелых травм.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



Представлены тактика, подходы и результаты многоэтапного комплексного специализированного лечения пациента К., 56 лет, получившего тяжелые сочетанные повреждения разных областей тела и конечностей (включая множественную челюстно-лицевую травму) после падения с высоты.



ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Рациональная хирургическая тактика лечения и своевременное начало (непосредственно после поступления пострадавшего в травматологический центр 1-го уровня) патогенетически обоснованной интенсивной терапии современными лекарственными препаратами и антибиотиками способствовали исключению инфекционных осложнений в третьем периоде (период максимальной вероятности развития осложнений) травматической болезни. Комплексное лечение пострадавшего с политравмой, основанное на принципах оказания специализированной, многопрофильной и высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечило благоприятный клинический исход -- выздоровление с восстановлением функциональных возможностей поврежденных анатомических образований и отсутствием косметических дефектов.

